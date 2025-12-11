Trasladado al hospital un hombre de 41 años en un accidente de tráfico con un camión a la altura de Xirivella

Imagen del camión accidentado en la A-3. - CONSORCIO PORVINCIAL BOMBEROS

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 41 años, fue trasladado al hospital por politraumatismo en la noche de ayer miércoles tras volcar y chocar contra un pilar de la pasarela el camión que conducía en la A-3 a la altura de Xirivella (Valencia).

En el siniestro intervino una unidad del SAMU, cuyo equipo médico asistió a un hombre de 41 años por politraumatismo y fue trasladado al Hospital General de Valencia, ha informado el Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU).

También se movilizaron dos dotaciones de bomberos de Paterna y una de Torrent con un sargento, quienes excarcelaron al conductor del camión para, posteriormente, ser atendido por los medios sanitarios.

Los efectivos de bomberos revisaron la extracción del vehículo con una grúa dado que el camión contenía depósitos de gas. Finalmente, la operación se desarrolló sin problemas, según ha informado el Consorcio.