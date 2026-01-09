Trasladado al hospital un hombre de 46 años tras sufrir un accidente en una empresa de Ibi (Alicante)

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo.
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 9 enero 2026 21:04
   ALICANTE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 46 años ha sido trasladado al Hospital General de Alicante tras haber sufrido un accidente en una empresa de Ibi (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   El herido ha sufrido un politraumatismo (traumatismo craneoencefálico, fractura de tibia y peroné, entre otros), han detallado las mismas fuentes.

   Hasta el lugar del suceso, en la calle Cuenca, ha acudido un SVB que ha atendido a un hombre de 46 años y lo ha trasladado al helicóptero SAMU y, posteriormente, al Hospital General de Alicante con la ayuda de otro SVB. El aviso se ha notificado a las 11.54 horas.

