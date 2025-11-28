Trasladan al hospital a un hombre de 83 años por inhalación de humo en un incendio en Sueca

Imagen de archivo de una ambulancia. - EMERGENCIAS CYL 1-1-2

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 83 años ha tenido que ser trasladado al hospital por inhalación de humo en un incendio en una vivienda en la localidad valenciana de Sueca, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar del incendio, en la Ronda País Valencià de Sueca, cuyo aviso ha sido recibido a las 12.20 horas, han acudido una unidad del SAMU y una de Soporte Vital Básico (SVB).

El equipo médico del SAMU ha asistido a dos personas por inhalación de humo. Una de ellas ha sido dada de alta 'in situ' y la otra, un hombre de 83 años, ha sido trasladado al Hospital La Ribera de Alzira en la ambulancia SVB.