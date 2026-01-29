Trasladan al hospital a una menor y una mujer de 39 años tras un incendio en una vivienda de Orihuela

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos sanitarios han trasladado en ambulancia a una menor, cuya edad se desconoce, hasta el Hospital Vega Baja y a una mujer de 39 años en helicóptero medicalizado al Hospital La Fe de València tras un incendio registrado en una vivienda de la calle San Juan del municipio alicantino de Orihuela.

Fuentes municipales han informado a Europa Press que el fuego se ha iniciado este jueves por la mañana en un inmueble y que hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos, servicios sanitarios y agentes de la Policía Nacional y la Policía Local. "Las asistencias se deben principalmente a la inhalación de humo y aire sobrecalentado", han añadido.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha detallado que ante este incendio han intervenido un helicóptero medicalizado, una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), otra del Soporte Vital Básico (SVB), una ambulancia convencional y equipo médico de Atención Primaria.

En concreto, según el CICU, la menor ha sido trasladada en SAMU al Hospital Vega Baja de Orihuela y la mujer de 39 años al Hospital La Fe de València en el helicóptero medicalizado.