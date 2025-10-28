Trenes y tranvías de Metrovalencia y el TRAM realizarán un paro "simbólico" de dos minutos por el aniversario de la dana

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) realizará este miércoles 29 de octubre un paro "simbólico", a las 12.00 horas del mediodía, en Metrovalencia y TRAM d'Alacant como homenaje y recuerdo a las víctimas y afectados por la dana de hace un año.

Esta acción ha sido acordada entre la dirección de la empresa pública y la representación sindical de los trabajadores en València y Alicante como recuerdo de las inundaciones, según recoge la Generalitat en un comunicado.

Desde la Administración autonómica han recordado que la dana afectó también a gran parte de las instalaciones e infraestructuras de Metrovalencia, de manera especial al tramo que une las instalaciones de València Sud con Castelló, en la Ribera, así como a un "número importante" de trabajadores de la empresa pública.

La reconstrucción de la red e instalaciones de Metrovalencia, que se inició al día siguiente de la dana que dejó "impracticable" el servicio de FGV en la provincia de Valencia, ha supuesto un año "de intensos trabajos" y una inversión de 142 millones de euros para poder prestar de nuevo desde el 27 de junio el servicio en los 161 kilómetros de red y 147 estaciones, apeaderos y paradas que componen el complejo ferroviario y tranviario autonómico, han resaltado.

En dicho plazo de tiempo, han reivindicado, FGV ha llevado a cabo una serie de actuaciones de emergencia para la reconstrucción y mejora de las infraestructuras ferroviarias afectadas por la dana, en especial entre las poblaciones de Paiporta y Castelló, la zona más afectada de la red, que han sido refrendadas por sucesivos plenos del Consell en 46 resoluciones que han dado lugar a 65 contratos de emergencia con otras tantas empresas.

Esta actividad, han valorado desde la Generalitat, refleja "el compromiso de FGV con la mejora y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, garantizando la seguridad y eficiencia del servicio para todos los usuarios".