1075796.1.260.149.20260408093436 Tres detenidos por 16 robos en casetas de cultivos de l'Horta Nord - GC

VALÈNCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a los tres presuntos autores de 16 robos con fuerza en casetas de herramientas para cultivos en las localidades valencianas de Albalat dels Sorells, Massalfassar, Pobla de Farnals, Massamagrell, Mahuella y Museros, en la comarca de l'Horta Nord.

Debido al incremento de los robos en casetas, especialmente en zonas aisladas, normalmente rodeadas de cultivo, se estableció un operativo para tratar de identificar a los autores y prevenir la comisión de futuros hechos delictivos, informa el instituto armado.

Estas casetas eran violentadas continuamente y los autores sustraían material y herramientas relacionadas con el cultivo para tratar de venderlas posteriormente.

La investigación se centró en analizar las imágenes de seguridad de varias cámaras y logró así identificar a tres personas con numerosos antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza.

Tras las pesquisas, los ladrones fueron localizados y detenidos el pasado 24 de marzo. A los tres arrestados (dos hombres y una mujer, todos españoles de entre 29 y 47 años de edad) se les imputa la comisión de 16 delitos de robo con fuerza.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del puesto principal de Massamagrell en colaboración con la Policía Local de Massamagrell. Las diligencias fueron entregadas en la sección civil y de instrucción del tribunal de Massamagrell.