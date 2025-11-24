Tres detenidos acusados de secuestrar y agredir a dos hombres en un descampado de Almoradí

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Almoradí (Alicante) han detenido a tres hombres acusados de detención ilegal y agresión a dos varones a quienes presuntamente secuestraron, introdujeron a la fuerza en un coche y trasladaron a un descampado del municipio para agredirlos con objetos contundentes. Los investigadores siguen buscando a una cuarta persona que logró huir del lugar de los hechos antes de que los agentes liberaran a las víctimas.

Según ha concretado el instituto armado en un comunicado, los primeros indicios apuntan a que este ataque podría ser una represalia tras un robo cometido días antes. Los tres arrestados, de 20, 28 y 44 años, a los que se les imputan los delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas graves con arma blanca y objeto peligroso, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Orihuela, en funciones de guardia.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del 31 de octubre, cuando los presuntos autores interceptaron por separado a las dos víctimas en distintos puntos de la localidad. Tras maniatarlos e introducirlos por la fuerza en un vehículo, los trasladaron a una zona apartada donde supuestamente sufrieron agresiones y amenazas.

Durante la captura de las víctimas, varios vecinos observaron cómo los hombres eran obligados a entrar en un coche, por lo que avisaron de inmediato a las fuerzas de seguridad. Gracias a la colaboración ciudadana, se activó un dispositivo urgente de la Guardia Civil en coordinación con la Policía Local de Almoradí.

Minutos después, durante el rastreo por la zona rural, los agentes localizaron el vehículo estacionado en un descampado y escucharon los gritos de auxilio de las víctimas. La patrulla accedió de inmediato al lugar, sorprendió a los acusados en plena agresión y los detuvo. Los dos varones atacados, que presentaban múltiples lesiones, necesitaron asistencia sanitaria.