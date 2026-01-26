Tres detenidos acusados de traficar con anabolizantes en gimnasios de la provincia de Alicante

Efectos intervenidos por la Policía Nacional en la operación - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en los municipios de Elda y El Campello a tres hombres de entre 28 y 33 años acusados de un delito contra la salud pública por traficar con sustancias anabolizantes que presuntamente repartían a compradores a través de paquetería y en inmediaciones de gimnasios de la provincia de Alicante.

La operación, que se ha desarrollado en dos fases, ha permitido la incautación de 739 cajas de anabolizantes que el principal investigado guardaba en un trastero ubicado en la localidad de Petrer y en su domicilio de Elda, además de 4.545 euros en efectivo, según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación se inició tras obtener información a través de controles e inspecciones realizados por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Provincial de Alicante, en centros deportivos y tiendas dedicadas a la nutrición deportiva, para detectar posibles canales de distribución ilícita de medicamentos.

De este modo, se llegó hasta la identidad de un varón que presuntamente se dedicaba a la distribución en la provincia de sustancias químicas con apariencia de medicamentos legales y que pudieran alterar las capacidades físicas y deportivas de las personas.

Los avances de la investigación permitieron a los agentes averiguar que el investigado supuestamente no solo distribuía las sustancias anabolizantes por paquetería postal, sino que también las estaría facilitando a clientes en gimnasios, según la Policía Nacional.

De acuerdo con el cuerpo policial, este acusado presuntamente recibía el dinero en su cuenta bancaria y, en la mayoría de las ocasiones, a través de una conocida aplicación de intercambio de dinero rápido. Así, durante la investigación se han contabilizado hasta 55 transacciones al mes relacionadas con las ilícitas ventas.

UN TRASTERO COMO ALMACÉN

La Policía Nacional también ha señalado que, además de conseguir ubicar el domicilio del investigado en Elda, averiguó el lugar del posible almacén donde al parecer se guardaban anabolizantes. En concreto, determinó que este espacio era un trastero de un garaje comunitario ubicado en la anexa población de Petrer y concluyeron que estaría siendo auxiliado en sus tareas por otro varón.

Con estos indicios, se llevó a cabo la explotación de la operación. Los agentes detuvieron al principal investigado cuando se disponía a coger su vehículo con un paquete en cuyo interior se hallaron cajas de anabolizantes y con 1.045 euros en efectivo en su poder.

REGISTROS

Posteriormente, arrestaron al otro varón que al parecer le estaba ayudando y practicaron entradas y registros en el trastero y en el domicilio del principal acusado, donde se incautaron más cajas de anabolizantes y dinero en efectivo. Por ello, esta primera fase de la operación culminó con la intervención de 739 cajas de anabolizantes de distinta naturaleza y 4.545 euros en efectivo.

Tras el arresto de ambas personas, los policías inspeccionaron tres locales relacionados con el fisioculturismo donde presuntamente se podrían haber facilitado sustancias anabólicas. En concreto, dos en Santa Pola y uno en Sant Vicent del Raspeig. Sin embargo, no hallaron ninguna sustancia vendida por el arrestado.

Según la Policía Nacional, los anabolizantes con los que supuestamente comercializaba de manera ilegal el principal detenido en esta operación procedían de Lituania y los estaría recibiendo vía Polonia.

Finalmente, durante la primera fase se hallaron indicios sobre la existencia de una tercera persona que podría estar implicada en estos hechos, un varón de 33 años que supuestamente estaría recibiendo paquetes con sustancias anabolizantes, por lo que los agentes, tras identificarlo y averiguar su domicilio, lo detuvieron en El Campello como presunto responsable del delito investigado.

Los dos arrestados en la primera fase, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elda. Las actuaciones de la segunda fase también se remitieron al mismo juzgado.