Imagen del material intervenido en la operación - CNP

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a tres hombres en El Campello (Alicante) por su presunta participación en el secuestro de una mujer que supuestamente había actuado como intermediaria en una operación de venta de droga. A los arrestados, de entre 38 y 57 años y que ya han ingresado en prisión por orden judicial, se les atribuyen los delitos de detención ilegal, resistencia y desobediencia, falsedad documental, falsificación de moneda y delito contra la salud pública.

Los agentes se han incautado de unos 3.700 gramos de cocaína, 60.000 euros en billetes, 59.700 de ellos falsos, y dos pistolas simuladas, entre otros efectos, según ha indicado la Policía en un comunicado.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional a través de una llamada a la Sala Cimacc del 091, donde se informaba de que una mujer que se había refugiado en un establecimiento céntrico de la ciudad aseguraba que había sufrido un secuestro y tenía las manos atadas a la espalda con bridas.

Así, desde la Comisaría Provincial de Alicante se activó el protocolo de delitos violentos, por lo que los agentes del grupo de Delincuencia Violenta de Policía Judicial de la Comisaría se hicieron cargo de las pesquisas y activaron a la Brigada Provincial de Policía Científica.

Los efectivos se desplazaron al lugar, donde hablaron con la víctima, quien les relató que había quedado a través de una aplicación de mensajería de citas con un varón en una calle céntrica de la ciudad y que se había desplazado desde Marbella en un vehículo compartido para acudir al encuentro.

Cuando la mujer llegó al lugar y trató de contactar con su supuesta cita, aseguró que dos varones con la cara tapada presuntamente la asaltaron "sorpresivamente" y la introdujeron por la fuerza en el portal de un edificio. Tras ello, fue conducida hasta una vivienda situada en la segunda planta de la finca donde, en una de las habitaciones, fue supuestamente atada a una silla con las manos a la espalda.

Seguidamente, mientras uno de ellos presuntamente apuntaba a la víctima con un arma en la cabeza, otro vaciaba su bolso y manipulaba su teléfono móvil. Tras obtener bajo coacciones sus claves, borraron todos los datos del teléfono, taparon su cabeza con una funda de almohada y abandonaron la vivienda, dejándola en el lugar. La mujer aprovechó la situación para escapar y pedir ayuda.

RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

Los agentes, con ayuda de la víctima, realizaron la reconstrucción de los hechos y llegaron hasta el inmueble donde fue presuntamente retenida, que era una vivienda vacacional. No obstante, el relato de la mujer causó "serias extrañezas" en los agentes, dado que había "algunas incongruencias".

Tras las primeras pesquisas policiales y con nuevas manifestaciones de la víctima, los investigadores llegaron hasta un domicilio situado en la localidad alicantina de El Campello, donde, al parecer, se podrían ocultar los presuntos responsables del cautiverio de la víctima.

Los agentes establecieron un dispositivo policial en torno a ese lugar y, poco después, vieron salir del lugar a dos varones coincidentes en características con los sospechosos, por lo que les interceptaron y detuvieron en ese instante. A continuación, bajo autorización judicial, se llevó a cabo un registro del domicilio, en cuyo interior se encontraba otro de los presuntos implicados, que también fue arrestado.

Además, los agentes hallaron dentro de la vivienda cuatro paquetes de cocaína, que arrojaban un peso de 3.700 gramos, dos armas de fuego simuladas tipo 'airsoft' y 61.260 euros distribuidos en billetes de cien, de los cuales 59.700 eran falsificados.

También encontraron diverso material susceptible de ser utilizado para fines ilícitos como tres pares de guantes oscuros de tipo jardinero, una picoleta nueva, un frontal de luz, mascarillas y cuerda para atadura, teléfonos móviles, llaves de coche y otros efectos.

HIPÓTESIS

Tras las detenciones, el hallazgo de la droga y el dinero falsificado, los agentes construyeron una hipótesis sobre los hechos que se situaba "muy lejos" de lo manifestado por la víctima, a excepción de la detención ilegal que sufrió.

Según esta hipótesis, la mujer supuestamente se desplazó desde Marbella a Alicante pero no para encontrarse con una cita sino para hacer de intermediaria en una transacción de tráfico de drogas.

Así, sospechaban de que pudiera haber sido ella quien trajo desde Marbella la cocaína que posteriormente se encontró en la vivienda, y cuyo destino, al parecer, era ser vendida a unos compradores en Alicante a los que, presuntamente, ella misma había puesto en contacto con los proveedores de la sustancia.

"VUELCO" DE DROGA

Sin embargo, según barajaba la hipótesis policial, la intención de los compradores no era la mera adquisición de la droga por el dinero pactado, sino hacer un "vuelco", es decir, robar la sustancia estupefaciente o engañar a la parte compradora.

De acuerdo con la hipótesis, posiblemente durante la transacción la supuesta vendedora debió darse cuenta de la falsedad de gran parte del dinero con el que pretendían pagarle, por lo que los compradores debieron poner en marcha un "plan B", con la detención ilegal de la mujer para quedarse con la droga y el dinero.

De este modo, la actuación policial consiguió esclarecer una posible denuncia sobre una detención ilegal que hubiera ocultado un delito real de tráfico de drogas. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Alicante, que decretó el ingreso en prisión para los tres. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.