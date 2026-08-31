Tres detenidos al desmantelar dos puntos de venta de drogas en Daya Vieja y Formentera del Segura

Imagen del operativo desarrollado por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por su supuesta implicación en la venta de drogas desde dos viviendas de las localidades alicantinas de Daya Vieja y Formentera del Segura. Son dos hombres de 34 y 53 años y una mujer de 29 que están acusados de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Guardamar del Segura inició las pesquisas tras tener conocimiento de la existencia de un posible punto de venta de estupefacientes en la comarca de la Vega Baja. Las gestiones desarrolladas permitieron determinar que no era uno sino que eran dos los domicilios que supuestamente se empleaban para almacenar y distribuir las sustancias, ha detallado el instituto armado en un comunicado.

Una vez identificados los presuntos responsables y localizados ambos inmuebles, los agentes practicaron dos registros simultáneos en las viviendas investigadas, con el apoyo de agentes del Puesto Principal de Guardamar del Segura, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Compañía de Torrevieja y del Grupo de Reserva y Seguridad de la Comandancia de Valencia.

En el transcurso de ambos registros, fueron intervenidos 575 gramos de marihuana, 22 pastillas de drogas sintéticas y diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, MDMA y hachís, así como unos 3.000 euros en efectivo.

Los agentes también se incautaron de cuatro pistolas simuladas, un machete de grandes dimensiones y tres vehículos de gama media y alta, presuntamente utilizados en el desarrollo de la supuesta actividad delictiva. Además, en una de las viviendas fueron intervenidas numerosas balizas GPS, dos inhibidores de frecuencia y un dron que estarían ligados a la actividad investigada.

LIBERTAD CON MEDIDAS CAUTELARES

En los registros se pudo detener a esas tres personas, a quienes se les imputan delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, en funciones de guardia, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.

Según la Guardia Civil, la actuación permitió desmantelar dos puntos de distribución de estupefacientes en la Vega Baja y retirar del mercado las sustancias aprehendidas, listas para su comercialización.