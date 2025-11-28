Tres detenidos que escondían 300 gramos de cocaína entre productos de higiene femenina en un coche

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas tras el registro de un vehículo en un control rutinario de carretera. Escondían 300 gramos de cocaína y ocho gramos de ketamina entre productos de higiene femenina, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Cuando los agentes realizaban un control rutinario de carretera, a consecuencia del plan operativo de respuesta policial al tráfico minorista, dieron el alto a un vehículo ocupado por tres personas que, ante la parada del turismo, comenzaron a mostrar evidentes signos de nerviosismo.

Durante la intervención, los agentes observaron que uno de los ocupantes presentaba restos de lo que podría ser cocaína en su rostro. Ante esta circunstancia, se inició una inspección del vehículo que permitió localizar pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y ketamina que, en primera instancia, podrían haber hecho pensar que las mismas estaban encaminadas al consumo propio.

No obstante, se procedió a un registro más exhaustivo del interior del automóvil y se halló una bolsa. En su interior y, camuflada entre productos de higiene femenina, escondía un bloque compacto de supuesta cocaína, lo que confirmó la sospecha de un posible delito de tráfico de drogas. En total, se hallaron 300 gramos de cocaína y ocho gramos de ketamina.

En ese momento, los agentes intervinieron las sustancias y detuvieron a los tres ocupantes del vehículo: un hombre y una mujer de nacionalidad española y un tercero de origen magrebí, de edades 49, 44 y 26 años. Se les atribuye un delito contra la salud pública.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Chiva. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Requena.