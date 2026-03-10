Tres detenidos en Sant Vicent del Raspeig y Monóvar tras desmantelar un punto de venta de drogas

Imagen de uno de los detenidos en la operación - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en los municipios alicantinos de Sant Vicent del Raspeig y Monóvar a tres hombres de 32, 33 y 49 años, acusados de tráfico de drogas, y han desmantelado un punto de venta de estupefacientes.

Sobre uno de los arrestados pesaba una orden de detención e ingreso en prisión que dictó la Audiencia Provincial de Alicante. Finalmente, se decretó la entrada en la cárcel para dos de los detenidos, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

La Policía comenzó la investigación tras recibir informaciones centradas sobre un varón que presuntamente estaba vendiendo sustancias estupefacientes desde su domicilio ubicado en Sant Vicent del Raspeig.

Tras el análisis de esa información y una vez identificado dicho varón, se realizaron diversas vigilancias en el domicilio investigado, durante las que los agentes confirmaron que se dedicaba a la venta de droga a mediana escala, concretamente cocaína y 'speed'.

En base a todo lo investigado, se llevó a cabo un dispositivo policial en el que este hombre fue detenido junto con otro varón, tras ser sorprendidos mientras presuntamente hacían una transacción de droga. En el momento del arresto, los agentes se incautaron de 68 gramos de cocaína y 245 euros.

REGISTROS

Tras su detención, se llevó a cabo un registro en el domicilio del principal investigado, ubicado en Sant Vicent del Raspeig. También se hicieron gestiones sobre otro inmueble de Monóvar, donde se localizó a un varón que fue detenido por tráfico de drogas y sobre quien, además, pesaba esa orden de arresto e ingreso que dictó la Audiencia.

En el primer inmueble, los agentes intervinieron 16,18 kilos de 'speed', 47 gramos de cocaína, siete gramos de ketamina, 170 gramos de hachís, 1,6 kilos de marihuana, pastillas de éxtasis con un peso de 111 gramos y una balanza de precisión, entre otros elementos. En el segundo domicilio, se hallaron más de 39.300 euros en billetes fraccionados.

Tras la práctica de las diligencias policiales, dos de los detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante y Novelda, que decretaron el ingreso en prisión de ambos.

La Policía ha explicado que el operativo llevado a cabo ha permitido erradicar "un importante punto de venta de sustancias estupefacientes que abastecía a otros puntos de la ciudad de Alicante".