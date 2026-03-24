Tres detenidos en Valencia por emplear a trabajadores en situación irregular en el sector de la construcción

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VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a tres personas, dos mujeres y un hombre, de entre 37 y 55 años, por presuntamente emplear a trabajadores en situación irregular en el sector de la construcción, los cuales carecían de contrato de trabajo y del alta en la Seguridad Social, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación comenzó en diciembre del pasado año a raíz de una intervención policial por parte de un indicativo de seguridad ciudadana, relacionada con un posible delito contra los derechos de los trabajadores, y fue puesta en conocimiento de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia.

Realizadas las primeras indagaciones, los agentes averiguaron que tres varones extranjeros que se encontraban en situación irregular en el territorio nacional habían sido empleados para desempeñar actividades en una empresa de construcción.

Tras entrevistarse con las víctimas, se tuvo conocimiento de que no formalizaron ningún contrato de trabajo y tampoco se les había dado de alta en la Seguridad Social, además de no haberles sido abonadas las retribuciones en su totalidad, las cuales no alcanzaban el salario mínimo interprofesional (SMI).

Asimismo, durante el desarrollo de las actividades laborales, los responsables de la empresa no les proporcionaron equipos de protección individual, a pesar de los riegos inherentes al desarrollo de las labores de construcción y desescombro.

Fruto de las pesquisas, los agentes identificaron y localizaron a los presuntos responsables. Se trataba de la administradora de la empresa, su hijo que hacía funciones de encargado y una trabajadora que desempeñaba funciones de captación, supervisión y distribución de los trabajadores a sabiendas de su situación irregular.

Finalmente, los tres investigados fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.