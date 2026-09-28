Tres heridos en un accidente entre dos coches en Puerto de Sagunto

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas con contusiones tras un accidente entres dos coches a la entrada de la localidad valenciana de Puerto de Sagunto, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente tuvo lugar anoche, sobre las 21 horas, cuando se produjo un accidente entre dos vehículos por causas que no han trascendido.

El CICU movilizó una unidad SVB y una ambulancia de transporte urgente y los efectivos sanitarios trasladaron a tres personas por contusiones al Hospital de Sagunto.