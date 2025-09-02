Tres investigados tras desmantelar una plantación de marihuana en Villena (Alicante)

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, en el marco de los servicios establecidos para la prevención y persecución del tráfico de drogas, han desmantelado una plantación de marihuana en un barrio de Villena (Alicante), donde se han intervenido 108 plantas en avanzado estado de floración, además de diverso material utilizado para el cultivo. La operación se ha saldado con la investigación de tres personas presuntamente implicadas en delitos contra la salud pública y encubrimiento.

Los hechos se iniciaron el pasado 12 de agosto, alrededor del mediodía, cuando los agentes, en el marco de un requerimiento judicial, accedieron a un bloque de viviendas para identificar a los moradores de uno de los domicilios.

En ese momento, un varón cerró bruscamente la puerta al percatarse de la presencia policial y de inmediato se detectó "un intenso olor a marihuana" que hizo sospechar de la existencia de una plantación en el interior.

Instantes después, el individuo huyó por una ventana, desobedeciendo las órdenes de los agentes, y con la ayuda de un vecino se refugió en otra vivienda próxima, según ha explicado la Benemérita en un comunicado.

Ante esta situación, se solicitó la colaboración de la Policía Local de Villena. Paralelamente, desde el exterior del primer domicilio, los agentes observaron gran cantidad de plantas de marihuana y material de cultivo, lo que permitió realizar una entrada y registro.

108 PLANTAS

En el interior se localizaron e intervinieron 108 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, además de lámparas, utensilios de cultivo y otros efectos que resultaron "claves" para la investigación.

Durante el desarrollo de las diligencias, uno de los agentes identificó a la persona que permitió la entrada del huido en su vivienda, un varón de 52 años de edad, quien fue investigado como presunto autor de un delito de encubrimiento.

Asimismo, se vinculó a una mujer de 60 años con uno de los objetos hallados en la plantación, por lo que se procedió a su investigación como presunta autora de un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo.

Más tarde, el 22 de agosto, se investigó a la pareja de la mujer, un varón de 40 años, presuntamente encargado de realizar labores de mantenimiento de la plantación, como riego, poda y demás cuidados, a quien se le atribuyó el mismo delito contra la salud pública.

Las diligencias instruidas, junto con los efectos intervenidos, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Villena. La Guardia Civil recuerda que el encubrimiento de un delito puede conllevar penas de prisión de seis meses a tres años.