Los tres jóvenes que insultaron a Vinícius en Mestalla aceptan 8 meses de cárcel por lanzar las expresiones racistas

Se trata de la primera sentencia condenatoria por insultos racistas en un estadio de fútbol en España, según LaLiga



Los tres jóvenes que profieron insultos racistas dirigidos al jugador del Real Madrid CF Vinícius Júnior el 21 de mayo de 2023, durante el partido de la Liga Santander que enfrentó a este equipo con el Valencia CF en el estadio de Mestalla, han reconocido los hechos y han aceptado ocho meses de cárcel por un delito contra la integridad moral con la agravante de odio.

Así lo han aceptado este lunes en un juicio por conformidad al que se han adherido las acusaciones --la Federeración, Liga Nacional de Fútbol Profesional, Real Madrid CF y el propio jugador-- tras la carta de arrepentimiento que han suscrito los jóvenes.

Asimismo, los condenados no podrán asistir en los estadios de fútbol a partidos profesionales durante los próximos dos años. No obstante, la pena queda suspendida a condición de que no vuelvan a delinquir los próximos tres años.

Según ha informado LaLiga en un comunicado, esta es la primera sentencia condenatoria por insultos racistas en un estadio de fútbol en España como resultado de una denuncia interpuesta directa e inicialmente por esta entidad ante los tribunales.

La pena solicitada incialmente era de 12 meses de prisión, que se ve reducida en un tercio por la conformidad alcanzada en fase de instrucción, por lo que se queda en los ochos meses aceptados y el pago de las costas del procedimiento. En concreto, la condena es por un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal con la agravante de discriminación por motivos racistas (artículo 22.4).

Además, los culpables tendrán prohibida la entrada a estadios de fútbol donde se celebren partidos de LaLiga y/o RFEF por un período de tiempo de tres años inicialmente y reducida a dos años por el mismo motivo procesal.

LaLiga ha subrayado en el comunicado que el Valencia CF "colaboró desde el primer instante en la identificación de los acusados" y procedió "de forma inmediata" a su expulsión como socios del club.

Durante el acto de la vista los acusados han leído una carta de disculpas ante Vinicius Jr, LaLiga y el Real Madrid, en la que reconocen, en el caso de LaLiga, "su lucha contra el racismo y su actuación decidida en el plano jurídico e institucional desde un primer momento, tanto en este caso como en otros".

"MENSAJE CLARO"

"Esta sentencia es una gran noticia para la lucha contra el racismo en España, ya que repara el daño sufrido por Vinicius Jr. y lanza un mensaje claro a aquellas personas que acuden a un estadio de fútbol a insultar de que LaLiga les detectará, denunciará y habrá consecuencias penales para ellos", ha afirmado el presidente de la entidad, Javier Tebas.

"Entiendo que pueda haber cierta frustración por el tiempo que tardan estas sentencias en ser dictadas, pero esto demuestra que España es un país garantista a nivel judicial. En este sentido, desde LaLiga solo podemos respetar los tiempos de la justicia y volver a reclamar que la legislación española evolucione para que LaLiga tenga competencias sancionadoras que puedan acelerar los tiempos de la lucha contra el racismo", ha agregado el presidente.

LaLiga ha solicitado en varias ocasiones que se proceda a la modificación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del deporte, para poder tener competencias sancionadoras en la materia, "lo cual reduciría los tiempos de sanción en este tipo de casos".

Además, creó hace unos años la iniciativa LaLiga VS, un proyecto de la entidad y los clubes que tiene el objetivo de "erradicar el odio dentro y fuera de los estadios, promoviendo una sociedad respetuosa e inclusiva en todos sus ámbitos". Esta plataforma busca "inspirar y sensibilizar a los aficionados a través de los valores del fútbol para, juntos, lograr construir un fútbol y una sociedad libre de odio".

Para ello, en los últimos ocho años han llevado a cabo más de 700 iniciativas y proyectos. En concreto, en los últimos cinco años, los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion han desarrollado más de 44 iniciativas dirigidas a frenar las manifestaciones de odio, con la educación como base, la prevención con campañas de sensibilización, y la acción.