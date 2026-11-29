Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en la madrugada de este domingo en un accidente en la avenida Cortes Valencianas de València, en el que se ha visto implicado un único vehículo, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y municipales.

Como consecuencia del accidente han resultado heridos un hombre de 34 años, que ha sufrido traumatismo torácico y ha sido trasladado al Hospital General, y dos mujeres de 32 y 26, ambas heridas con politraumatismo y que han sido remitidas al Clínico y La Fe, según el CICU, que ha enviado a la zona dos ambulancias del SAMU.

Según fuentes municipales, las tres personas circulaban en un mismo vehículo. De ellas, una ha podido salir por su propio pie y las otras dos han sido excarceladas por los bomberos del parque de Campanar, cuyos efectivos han sido movilizados hasta el lugar. La Policía Local está investigando las circunstancias del accidente.