El TSJCV da vía libre a la marina para superyates en el Puerto de Alicante

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VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha archivado las actuaciones judiciales relativas a la Modificación Puntual nº 5 del Plan Especial del Puerto, tras el desistimiento del recurrente que inició el procedimiento.

La Autoridad Portuaria de Alicante ha recibido "con satisfacción" la decisión judicial porque supone "el desbloqueo definitivo del proyecto de la nueva marina deportiva prevista en los muelles 10, 12 y 14", una zona con capacidad para albergar megayates y cuya concesión corresponde a la empresa Puerta del Mar y Ocio, "permitiendo así el inicio de su desarrollo sin impedimentos jurídicos".

La futura marina deportiva constituye "una de las actuaciones más relevantes para la evolución del Puerto de Alicante y su integración con la ciudad", ha valorado la Autoridad Portuaria en un comunicado.

Concebida sobre un espacio de más de 110.000 m2, el proyecto permitirá "transformar una zona infrautilizada en un entorno moderno, abierto y orientado al ciudadano".

La concesión, otorgada para un plazo de diez años, contempla una inversión significativa, ampliada por la concesionaria hasta alcanzar los 15 millones de euros, tendrá capacidad para albergar embarcaciones de gran eslora, incluyendo yates y superyates de hasta 50 metros.

Además de los atraques, el proyecto incorpora zonas de ocio y restauración, espacios comerciales, servicios portuarios avanzados e instalaciones dedicadas a la sostenibilidad y gestión de residuos. "Todo ello contribuirá a configurar un espacio atractivo tanto para residentes como para visitantes", ha resaltado la Autoridad Portuaria.

"REVULSIVO ECONÓMICO"

En ese sentido, ha insistido en que la nueva marina supone "un importante revulsivo económico para la ciudad y su entorno, con impactos positivos en diversos ámbitos".

"Durante las fases de construcción y explotación generará empleo directo e indirecto, dinamizando el tejido empresarial local, especialmente en hostelería, comercio y servicios una vez esté activa. A ello se sumará un incremento de la actividad turística durante todo el año, que contribuirá también a la desestacionalización y la diversificación de la oferta turística, multiplicando la atracción de inversión privada vinculada al sector náutico y al turismo premium", ha resaltado la Autoridad Portuaria.

Igualmente, ha incidido en que, con la puesta en marcha de esta marina, "el Puerto de Alicante dará un paso decisivo para integrarse en el circuito de enclaves náuticos exclusivos del Mediterráneo, situándose al nivel de destinos de referencia como Málaga, Marbella, Mallorca, e incluso puertos italianos y franceses, reforzando el posicionamiento de la ciudad en segmentos de mayor valor añadido".

La capacidad para acoger embarcaciones de alto nivel, junto con la oferta de servicios de calidad, espera atraer a un perfil de visitante de alto poder adquisitivo y generar "un impacto económico significativo y sostenido en el territorio".

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, ha valorado muy positivamente la noticia, en el sentido de que "el archivo de las actuaciones judiciales supone un hito decisivo, que nos permite avanzar con seguridad en un proyecto clave para el futuro del puerto y de Alicante".

"La nueva marina será un motor de actividad, empleo y proyección internacional, al generar servicios de alto valor añadido y la industria auxiliar, necesaria para el mantenimiento y conservación de estas sofisticadas embarcaciones", ha resaltado Rodríguez.

PRÓXIMOS PASOS

Una vez despejado el marco jurídico, la concesionaria podrá iniciar, de manera inminente, los trámites necesarios para el desarrollo del proyecto.