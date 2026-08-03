Turismo astronómico animado por el eclipse y Asia, entre las tendencias del verano 2026 para viajeros españoles

Imagen de recurso de unas gafas para observar el eclipse solar - Fernando Sánchez - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

España se convertirá el próximo 12 de agosto en uno de los mejores lugares del mundo para contemplar un eclipse solar total, un fenómeno que está impulsando las reservas en numerosas provincias del norte y del este peninsular. Mientras tanto, Japón, Vietnam, Sri Lanka, Malasia, Indonesia y Corea del Sur consolidan su crecimiento entre los viajeros españoles, favorecidos por una "mejor conectividad aérea y una excelente relación calidad-precio", afirman profesionales del sector.

Así, las previsiones del sector apuntan a un importante incremento de la ocupación hotelera en numerosas localidades situadas dentro de esa franja de totalidad, especialmente en Castellón, pero también en otros puntos de Asturias, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y Baleares, donde se espera la llegada tanto de viajeros nacionales como internacionales.

Entre los destinos que presentan mejores condiciones para observar el eclipse destacan ciudades como Oviedo, León, Burgos, Soria, Logroño, Pamplona, Huesca, Zaragoza, Teruel y Castellón de la Plana, así como localidades con escasa contaminación lumínica como Jaca, Benasque, Morella, Valderrobres o la Serranía de Cuenca. También Mallorca y Menorca se perfilan como dos de los destinos más atractivos para disfrutar del fenómeno desde un entorno privilegiado.

Expertos recomiendan planificar el viaje con suficiente antelación, alojarse la noche previa dentro de la zona de totalidad y evitar desplazamientos de última hora, ya que se prevén importantes movimientos de tráfico durante toda la jornada.

Asimismo, recuerdan la importancia de utilizar gafas homologadas para la observación solar y buscar espacios abiertos con un horizonte despejado para disfrutar plenamente del eclipse.

"El turismo experiencial está en auge y España tiene el privilegio de convertirse este verano en uno de los mejores lugares del mundo para contemplar un eclipse solar total. Muchos viajeros están organizando escapadas de varios días para combinar naturaleza, patrimonio, gastronomía y turismo rural con un acontecimiento que, para la mayoría de las personas, solo se vive una vez en la vida", afirma a Europa Press el CEO de la agencia de viajes La Vuelta al Mundo, Javier Fuentes.

Junto al turismo astronómico, Asia vuelve a situarse entre las grandes protagonistas del verano. La recuperación de la conectividad aérea, la estabilidad de numerosos destinos y una oferta muy competitiva han impulsado el crecimiento de las reservas hacia algunos de los países más atractivos del continente. Japón continúa siendo uno de los destinos estrella para los viajeros españoles gracias a su combinación de cultura, modernidad y naturaleza.

Sin embargo, el mercado está experimentando un importante crecimiento hacia países como Vietnam, Sri Lanka, Malasia, Indonesia o Corea del Sur, que ofrecen una extraordinaria diversidad de experiencias con una excelente relación calidad-precio. China también comienza a recuperar protagonismo gracias a la mejora de las conexiones internacionales y al creciente interés por sus grandes ciudades y circuitos culturales.

"Asia vuelve a estar entre las grandes protagonistas del verano. Japón sigue siendo el gran referente, pero estamos viendo un crecimiento muy importante de reservas hacia Vietnam, Sri Lanka, Malasia, Indonesia y Corea del Sur. Son destinos que ofrecen una combinación extraordinaria de patrimonio, naturaleza, gastronomía y experiencias auténticas, con una relación calidad-precio muy competitiva para el viajero español. Creemos que esta tendencia continuará creciendo durante los próximos años", apunta este especialista.

SITUACIÓN GEOPOLÍTICA EN ORIENTE MEDIO

La situación geopolítica en Oriente Medio ha generado algunas dudas entre quienes planean viajar al continente asiático. No obstante, el sector transmite un mensaje de confianza. Las principales aerolíneas del Golfo continúan manteniendo la conectividad entre Europa y Asia, adaptando puntualmente sus rutas cuando las circunstancias lo requieren y siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades aeronáuticas internacionales.

"Aunque la situación geopolítica en Oriente Medio sigue siendo cambiante y obliga a las compañías aéreas a adaptar algunas rutas por motivos de seguridad, la experiencia que estamos teniendo es positiva. Nuestros clientes que están viajando este verano a Asia con compañías como Qatar Airways, Emirates o Etihad Airways están realizando sus desplazamientos con normalidad, sin incidencias relevantes derivadas del conflicto. Son aerolíneas con una enorme capacidad operativa y una gran experiencia para reaccionar ante este tipo de escenarios, por lo que el viajero puede seguir planificando sus vacaciones con tranquilidad, siempre bien informado y con un seguro de viaje adecuado", apunta.

El perfil del viajero español, detalla, continúa evolucionando hacia un turismo mucho más experiencial, donde el destino es importante, pero también lo es el motivo del viaje.

"Cada vez observamos un viajero más informado y exigente. Ya no busca únicamente descansar unos días, sino vivir experiencias irrepetibles, descubrir otras culturas y regresar con recuerdos únicos. Este verano reúne precisamente esos ingredientes: un eclipse solar histórico visible desde España y el regreso definitivo de Asia como uno de los grandes destinos internacionales", concluye Fuentes.

Las previsiones del sector turístico apuntan a que el verano de 2026 cerrará con un comportamiento "muy positivo" tanto para los destinos nacionales como para los viajes de larga distancia.