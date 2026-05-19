El turismo del golf elige Alicante para celebrar su congreso anual en 2027

Celebración de la IV Convención Europea Anual de la Asociación Internacional de Turoperadores de Golf (IAGTO) en Málaga - GVA

ALICANTE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El turismo del golf ha elegido Alicante para celebrar su próximo congreso anual en 2027, lo que generará "un volumen de negocio de hasta 45 millones de euros en los próximos tres años", según los cálculos de la organización.

El presidente de la Internacional Association of Golf Tour Operators (IAGTO), Peter Walton, ha anunciado durante la convención que este año se celebra en Málaga que el año que viene la capital alicantina acogerá este evento, detalla el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

El evento se celebrará en Alicante del 17 al 19 de mayo de 2027 y prevé congregar a unos mil delegados, incluyendo touroperadores internacionales, agentes especializados, destinos turísticos, campos de golf, cadenas hoteleras y empresas del sector turístico prémium.

De esta forma, "se estima un impacto directo de 1,5 millones de euros durante la semana en la que se desarrolla el evento y un impacto acumulado en destino de entre 30 y 45 millones de euros en los tres años posteriores, derivado de la actividad comercial, la promoción internacional y la generación de negocio turístico asociado", señala el consistorio.

El programa contará con un torneo de golf para unos 320 jugadores distribuidos en varios campos. En términos de alojamiento, el evento generará unas 2.320 noches de hotel, "lo que supondrá un impulso para el sector turístico y la economía local", resalta.

Desde la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca destacan que "la designación de Alicante como sede de este evento consolida el posicionamiento del destino en el mercado internacional del turismo de golf, refuerza su capacidad organizativa y evidencia la fortaleza de la colaboración institucional entre administraciones y asociación sectorial para la captación de grandes eventos con alto impacto económico y reputacional".

Asimismo, según recoge el consistorio, "indican que el segmento golf contribuye a la desestacionalización del turismo y genera una enorme riqueza en el territorio con un impacto económico anual de 918 millones, más de 10.000 puestos de trabajo al año y 510.000 pernoctaciones anuales" en los hoteles de la Comunitat Valenciana.

"DESESTACIONALIZACIÓN"

Al evento celebrado este año en Málaga han asistido la consellera de Turismo, Marián Cano; el director del Patronato Turismo de Costa Blanca, Jose Mancebo; la concejala de Turismo de Alicante, Ana Poquet, así como el presidente y el secretario general de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana, Salvador Lucas y Angel Llopes.

Cano ha subrayado que la elección de Alicante como próxima sede de la convención "supone un reconocimiento al posicionamiento de la Comunitat Valenciana como uno de los grandes destinos europeos de golf" y ha señalado que esta designación permitirá "mostrar al sector internacional la excelencia" de su oferta, la "calidad" de sus campos y la "capacidad" de este territorio "para acoger grandes encuentros profesionales".

En este sentido, la consellera ha asegurado que "acoger la Convención Europea de IAGTO en Alicante en 2027 será una oportunidad extraordinaria para consolidar el liderazgo de la Comunitat Valenciana en un producto turístico estratégico, altamente internacionalizado y vinculado a la desestacionalización".

Según un comunicado de la Generalitat, "el objetivo de estos encuentros es reforzar la presencia de la Comunitat Valenciana en mercados consolidados, captar nuevos operadores que todavía no comercializan el destino y afianzar alianzas con empresas que ya trabajan con la oferta valenciana".

Asimismo, la consellera ha mantenido una reunión con el presidente de IAGTO, Peter Walton, y con representantes de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana para "abordar nuevas oportunidades de promoción y colaboración de cara a la celebración de la edición de 2027".

Por su parte, Poquet ha asegurado que la celebración de esta reunión "es una gran noticia" para la ciudad de Alicante. "Nos sitúa en el mapa del turismo deportivo internacional y refuerza el posicionamiento de Alicante como destino", ha apostillado.

"MÁS DE UNA TREINTENA DE CAMPOS DE GOLF"

La Generalitat ha subrayado que la Comunitat Valenciana cuenta con "más de una treintena de campos de golf", diseñados por algunos de los nombres "más prestigiosos" del sector, como Severiano Ballesteros, y que "constituye un producto turístico estratégico por su capacidad para atraer visitantes durante todo el año y generar un mayor impacto económico".

"La Comunitat Valenciana reúne todos los atributos para seguir creciendo como destino de golf: una red de campos de gran calidad, un clima privilegiado, una excelente conectividad y una amplia oferta complementaria", ha señalado Cano, quien ha remarcado que "el turista de golf presenta un gasto superior a la media y contribuye a extender la actividad turística fuera de la temporada alta".

Según un estudio de la Cámara de Comercio de Alicante, recogido por la administración autonómica, el 70 por ciento de los jugadores de golf de la Comunitat Valenciana son turistas residentes en el extranjero, principalmente procedentes del Reino Unido y de los países nórdicos. Además, los turistas internacionales que practican golf permanecen más tiempo en el destino y registran un gasto medio superior al del resto de visitantes.