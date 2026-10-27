Turistas limpiarán películas caseras de familias afectadas por la dana en un proyecto solidario

Limpieza de cintas en una experiencia de turismo solidario - MANCOMUNITAT HORTA SUD

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu de l'Horta Sud, en Torrent (Valencia), acogerá del 16 al 20 de noviembre una experiencia piloto de turismo solidario en el que las personas participantes ayudarán a limpiar películas caseras de familias de la comarca que resultaron afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 233 fallecidos.

La iniciativa está impulsada por la Mancomunitat de l'Horta Sud y la Red de Cine Doméstico, con las ayudas de la Diputació de València. Esta experiencia forma parte de las actividades para 2026 del Plan Estratégico de Turismo que la Mancomunitat aprobó en abril, un documento que apuesta por acciones regenerativas en un territorio que fue social, económica y físicamente devastado por la dana.

En este proyecto se animará a turistas que lleguen a la ciudad de València en esos días a destinar parte de su tiempo de estancia a una actividad solidaria: ayudar a limpiar las cintas de vídeo caseras de las familias afectadas por la dana, siguiendo las directrices del equipo profesional de la Red de Cine Doméstico.

"Las grabaciones caseras de vídeo tienen un alto valor emocional y también patrimonial porque son imágenes en movimiento, que recogen momentos de la historia familiar, al igual que las fotografías. Por ello, hemos puesto el foco en ellas en esta experiencia de turismo solidario para la que animo a las personas que visitan la ciudad de València a participar", manifiesta el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

A raíz de la dana, numerosas personas afectadas depositaron en el Museu de l'Horta Sud películas con grabaciones de acontecimientos de la historia familiar que constituyen fragmentos de memoria colectiva, que se han estado recuperando a través de la Red de Cine Doméstico.

En este caso, las y los turistas llegarán al Museu a primera hora de la mañana, visitarán sus instalaciones y recibirán información sobre los diferentes proyectos de salvaguarda patrimonial que se han desarrollado entre sus muros: 'Salvem les fotos' de la Universitat de València, 'Memorias y patrimonios familiares' de la Asociación de Conservadores Restauradores de España (ACRE) y 'No las tires' de la Red de Cine Doméstico. A continuación, participarán en un taller para rescatar cintas.

La gestión de esta iniciativa se desarrolla por la empresa Inteligencia Turística, que se encarga de coordinar todas las acciones turísticas de la Mancomunitat en 2026, y MTA CONNECT Asociación. La difusión se realiza a través de portales de turismo solidario como www.viajerossolidarios.com y organizaciones del sector turístico como Hosbec.

"Más allá del objeto de esta primera experiencia piloto, que es salvar las cintas de vídeo familiares, consideramos importante introducir el turismo solidario en nuestro catálogo de acciones. La dana nos tiene que dejar toda una serie de aprendizajes y también de protocolos sobre cómo actuar tras una catástrofe y el turismo es uno de ellos", concluye el presidente de la Mancomunitat.