La UA invertirá 17 millones en mejorar infraestructuras: "El mayor 'lifting' del campus en 20 años"

ALICANTE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, ha anunciado para 2026 un plan de inversiones en infraestructuras de más de 17 millones de euros, "uno de los mayores esfuerzos inversores" en este ámbito en la "historia reciente" de la institución académica: "Nos va a permitir llevar a cabo el mayor 'lifting' que se le ha hecho al campus en los últimos 20 años".

De este modo lo ha expresado este jueves durante el tradicional encuentro de año nuevo con los medios de comunicación, cuyo papel ha destacado como "garantes de la democracia y la información libre", al tiempo que les ha agradecido su labor "como mediadores entre las instituciones públicas y la sociedad".

Según recoge la UA en un comunicado, el plan de mejora y actualización de todas las infraestructuras del campus se inició en 2023 y se espera que este año llegue a su "punto culminante" con obras de mejora en todos los ámbitos.

"El campus de es una de las señas de identidad de la UA, un entorno concebido para ser habitable, sostenible y amigable, un gran pulmón verde y un catálogo de evolución de la arquitectura de todo el siglo XX, por lo que es un espacio no solo para la comunidad universitaria, sino para toda la sociedad. Hay que mantenerlo y protegerlo porque es un bien común y de su buen estado depende también el correcto funcionamiento de las tareas de formación, investigación y transferencia de conocimiento que nos son inherentes", ha afirmado.

En su intervención también ha recalcado que "dentro del Plan Plurianual de Financiación pactado entre las universidades públicas y la Generalitat Valenciana todavía está pendiente de desarrollo lo relativo a las infraestructuras y necesidades singulares" de cada universidad, "algo que tendrá que afrontarse tarde o temprano".

Entre las actuaciones más destacadas, Navarro se ha referido a las mejoras en la seguridad del Servicio de Informática, la reforma integral del Pabellón 13, la renovación integral de los aseos del Aulario I y del edificio de Ciencias I, la reforma del edificio Politécnica I, así como la necesaria actualización de las instalaciones del Club Social 2. "También se dará respuesta a demandas históricas del estudiantado como la instalación de tomas eléctricas en las aulas de los Aularios II y III", ha agregado la UA.

Igualmente, ha resaltado que la investigación también ocupa "un lugar central", con una inversión de 1,4 millones de euros para la renovación y actualización de vitrinas de extracción de gases, reforzando la seguridad en los laboratorios.

Asimismo, entre enero y febrero comenzarán las obras de edificio de Ciencias III, la reforma completa de los aseos de la Facultad de Derecho y la mejora de su carpintería exterior para incrementar la eficiencia energética, la renovación de la planta baja de Filosofía y Letras I y la creación de nuevas aulas de simulación para Ciencias de la Salud.

Del mismo modo, existen "obras ya adjudicadas y pendientes de inicio" para la mejora de instalaciones del animalario, la Facultad de Ciencias de la Salud y Filosofía y Letras y una actuación de emergencia iniciada en diciembre, para intervenir en las cubiertas de los edificios de Ciencias IV, Ciencias V y el Pabellón de Biotecnología.

Navarro ha asegurado que todo esto forma parte "de un impulso decisivo" para que la universidad, "próxima a cumplir 50 años, afronte el futuro con instalaciones más seguras, modernas y confortables".

CASA DEL ESTUDIANTE, TRANSPORTE Y VIVIENDA

Como parte de esta "operación de modernización" del campus, la rectora ha anunciado la creación de la Casa del Estudiante, "una propuesta surgida de los presupuestos participativos pero que formaba parte" de su "programa de gobierno" y a la que "se destinarán cerca de 200.000 euros", según ha manifestado.

Se trata de un nuevo espacio de descanso "muy demandado" por la comunidad universitaria: "Queremos crear marca UA, evidenciando nuestro compromiso con el bienestar estudiantil como un rasgo de identidad de la UA, ya que, como hemos defendido siempre, la vida universitaria además de formación académica, son también experiencias vivenciales".

Navarro ha agradecido la "implicación directa" del Consejo de Estudiantes de la UA (CEUA) en este proyecto "que se concibe como un punto de referencia para el crecimiento personal y profesional del estudiantado".

Durante la rueda de prensa, también se ha referido a "dos grandes problemáticas" a las que se enfrenta el colectivo estudiantil: el transporte y la vivienda. Por ello, ha reclamado la "urgencia" de "mejorar las comunicaciones en la provincia de Alicante con una red de transportes capaz de vertebrar el territorio y facilitar la movilidad del estudiando", algo que, ha defendido, "solucionaría también, en parte, el grave problema de acceso a la vivienda" al que se enfrenta la juventud.

ESTABILIZACIÓN DE ASOCIADOS

Por otro lado, la UA ha subrayado que otra de sus "grandes apuestas" para 2026 va a ser el proceso de estabilización del profesorado asociado LOU (temporal), "que pasará tras el oportuno concurso de méritos de contrato indefinido y que está previsto que termine antes del verano para que tenga efectos administrativos del 1 de septiembre".

Sobre esta cuestión, Navarro ha señalado que "ya se ha aprobado un baremo específico de estabilización por el consejo de gobierno y se prevé que en febrero se publique la convocatoria para la estabilización de unas 760 plazas de profesorado asociado LOU".

La institución académica ha incidido en que "desde el Servicio de Selección se ha trabajado en facilitar al máximo este proceso, que ya está consensuado con los sindicatos en mesa negociadora", y que "para facilitar el proceso se ha puesto en marcha una página web específica con toda la información".

PRESIDENCIA DE LA CRUPV

Finalmente, Navarro ha anunciado que a finales de este mes volverá a asumir la presidencia de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Públicas Valencianas (CRUPV). Así, tomará el relevo de manos de Eva Alcón, de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), en un acto que reunirá en la UA a los cinco rectores y rectoras y a la nueva consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, según ha indicado.

Desde la UA han recordado que la presidencia de la CRUPV se establece a través de un turno rotatorio, por periodo de un año, y entre las principales funciones destaca la de ejercer como portavoz del sistema universitario público valenciano ante las instituciones.