La UA lamenta la muerte de Pepe Azorín, autor de la escultura 'Dibuixar l'espai'

Archivo - Pepe Azorín, tras recibir el Premio Maisonnave de la Universidad de Alicante (UA) en diciembre de 2023 - UA - Archivo

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha lamentado la muerte del artista Josep Díaz Azorín, más conocido como Pepe Azorín. El ahora fallecido fue autor de la escultura 'Dibuixar l'espai', la mano que es "símbolo" del campus de la institución académica desde hace más de un cuarto de siglo.

En un comunicado, ha destacado la "imprescindible contribución a los valores democráticos y ciudadanos a través de la cultura" de Azorín, escultor, profesor, pintor y Premio Maisonnave, y se ha unido al "sentimiento de dolor" del mundo de las artes, de su familia, amistades y allegados.

Desde la institución académica han explicado que este lunes, de 09.00 a 16.00 horas, ha tenido lugar el velatorio en el Tanatorio Marina Baixa y que allí a las 13.00 horas se ha ofrecido un responso en su honor.

La rectora de la UA, Amparo Navarro, manifestó el domingo en redes sociales tras conocerse el fallecimiento del artista: "La mano de Azorín hoy escribe más que nunca al cielo. Hoy nos ha dejado Pepe Azorín, Premio Maisonnave y creador de nuestro símbolo más icónico".