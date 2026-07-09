La UA restablece la "mayor parte" de sus "servicios esenciales" una semana después del intento de ciberataque

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ALICANTE, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha restablecido este jueves por la mañana, "con todas las cautelas y las máximas garantías", el funcionamiento de la "mayor parte" de sus "servicios esenciales" cuando se cumple una semana del intento de ciberataque, ha informado la institución académica en un comunicado.

Los hechos han sido puestos en conocimiento tanto de la Policía Nacional, a través de la correspondiente de denuncia, y se han notificado al Centro Criptográfico Nacional (CCN-CERT), el organismo español adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) encargado de garantizar la seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector público.

De este modo, ha explicado que ha levantado su sistema informático, que desconectó "para evitar que el 'malware' introducido infectara el entorno digital universitario". Según la UA, "la rápida actuación de los equipos de Tecnología y Seguridad del Servicio de Informática evitó la propagación del virus, la encriptación de la información y que los ciberdelincuentes accediesen a cualquier tipo de material sensible o comprometido".

Desde ese día y "una vez frenado el ataque", se ha trabajado "de forma ininterrumpida para analizar las posibles consecuencias, asegurar los sistemas y garantizar que la recuperación de los servicios tras la interrupción de los mismos, se realice con las máximas garantías de seguridad", ha apuntado la institución.

Según el vicerrector de Transformación Digital, Rafael Molina, el restablecimiento de los servicios se ha realizado "dando prioridad a aquellos que resultan esenciales para el desarrollo de la actividad administrativa y académica, como UAcloud y la administración electrónica", y se sigue trabajando "a marchas forzadas para seguir activando, paulatinamente, el resto de servicios".

"SE MANTENDRÁN TODAS LAS CAUTELAS"

Hasta llegar a la plena normalidad, la institución ha aseverado que "se mantendrán todas las cautelas y los servicios restablecidos permanecerán sometidos a controles de seguridad reforzados, con una monitorización continua para garantizar, en todo momento, la completa seguridad de los sistemas".

En este sentido, Molina ha afirmado que el "compromiso" de la UA "es alcanzar la normalidad lo antes posible", pero "siempre priorizando la protección de la información y la seguridad de los sistemas", y ha advertido de que, "dada la magnitud del ataque y la complejidad de los trabajos que se están llevando a cabo para volver a la normalidad, es posible que durante estos primeros días se detecten pequeñas anomalías en el comportamiento de algunos servicios", como "menor rendimiento, mayor lentitud o pequeñas interrupciones" derivadas de "las tareas de supervisión y ajuste que se seguirán realizando".

SEGUIMIENTO

La UA ha continuado habilitando "pasarelas seguras, ya que la parte que ha resultado más comprometida ha sido justo en el canal de acceso, pero el entorno interno está a salvo", ha manifestado el vicerrector, quien ha abundado en que, "pese a todo, no se ha puesto en marcha nada que no haya estado previamente analizado al detalle".

Así, durante toda la semana se han mantenido reuniones diarias a distintos niveles "para evaluar el alcance y los avances en los diagnósticos y en la recuperación de los sistemas", ha detallado la universidad.

La institución ha concretado que este jueves ha lanzado un comunicado oficial a los distintos colectivos universitarios con información detallada sobre la situación actual y ha incidido en que "continúa habilitada una página sobre la incidencia, para la consulta de las instrucciones básicas y las herramientas habilitadas mientras se restauran por completo lo servicios".

Desde el equipo de Dirección y el de Informática han agradecido "la comprensión, la paciencia y la colaboración mostradas por toda la comunidad universitaria" y han aseverado que "el esfuerzo conjunto está siendo fundamental para afrontar esta situación y avanzar hacia la recuperación completa" de los servicios.