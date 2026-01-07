La UCV recibe más de 6.400 libros, cuadros y vinilos del fondo Bernat Beny

La UCV recibe donación del fondo Bernat Beny - UCV

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Valencia (UCV) y la Fundación Bernat Beny han firmado un convenio por el que la universidad incorpora un importante fondo cultural compuesto por 6.451 libros históricos, entre ellos ediciones críticas originales de grandes autores de la filosofía contemporánea difíciles de encontrar incluso en bibliotecas especializadas, además de 108 revistas, 13 obras pictóricas y 316 discos de vinilo, que han pasado a integrar el Fondo Bibliográfico Bernat Beny, ubicado en la biblioteca de la sede Trinitarios.

En la rúbrica del acuerdo, que ha tenido lugar en la sede Trinitarios, han participado como firmantes el rector de la UCV, José Manuel Pagán, y el presidente de la Fundació Prevere Dr. Bernat Beny Montañana de la Comunitat Valenciana, Bernat Beny, según ha informado la institución académica en un comunicado.

En el acto también han estado presentes el vicerrector de Investigación de la UCV, José María Tormos; el decano de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Santiago Pons; el profesor de la Facultad de Magisterio, Rafael Ortiz; y el secretario de la Fundación Bernat Beny, Joan María Senent.

Durante el acto, Pagán ha agradecido la firma de este convenio y ha subrayado que el principal objetivo siempre ha sido que el fondo "resultara accesible a la gente, investigadores y estudiantes, evitando que quedara guardado en lugares inaccesibles". En este sentido, ha destacado el trabajo realizado para garantizar una catalogación "exhaustiva y precisa" del conjunto depositado.

Por su parte, Beny ha puesto en valor el convenio, que este permite que las obras "estén a disposición de la Universidad Católica de Valencia, de cualquier institución o persona interesada". Al respecto, ha hecho hincapié en la composición de la biblioteca, formada por textos de "filosofía, historia, geografía, psicología, pedagogía, sociología, además de publicaciones más generales como enciclopedias o revistas". Entre ellos, ha puesto de relieve tomos de Kant, Scheler o Rilke, entre otros trabajos de "los más importantes filósofos griegos y modernos de los siglos XIX y XX".

El legado depositado incluye también una colección artística y musical que, según ha explicado Beny, responde a una concepción amplia de la cultura. Así, ha apuntado que el fondo cuenta con "una serie de trece cuadros", algunos de ellos de Vicente Cortina. Asimismo, ha remarcado la presencia de una colección de discos de vinilo formada por piezas "venidas de muchos sitios y de muchas categorías", fruto de su "fuerte vocación musical".

PREMIOS FUNDACIÓN BERNAT BENY

La colaboración entre la Fundación Bernat Beny y la Universidad Católica de Valencia se extiende desde hace años. De este modo, convoca de forma bianual los Premios Fundación Bernat Beny, destinados a reconocer trabajos de investigación socioeducativa en las áreas de educación, humanidades, educación de la fe y ciencias sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Los galardones están dirigidos a profesorado e investigadores vinculados a la UCV, y tienen como objetivo poner en valor proyectos desarrollados en estas disciplinas.