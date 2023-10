La UE detecta en septiembre cinco cargamentos más de cítricos sudafricanos con mancha negra, denuncia AVA-Asaja

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea (UE) detectó el pasado mes de septiembre cinco cargamentos de cítricos procedentes de Sudáfrica contaminados con la plaga de cuarentena Phyllosticta citricarpa, el hongo causante de la mancha negra de los cítricos: una intercepción en limones, una en mandarinas y tres en naranjas, según ha denunciado este miércoles AVA-Asaja en un comunicado.

Con estas interceptaciones, sumadas a las 33 de mancha negra en lo que va de campaña de exportación a Europa, los cítricos sudafricanos "ya acumulan un total de 38 detecciones infestadas de esta enfermedad que, en caso de introducirse y propagarse en la citricultura comunitaria, provocaría graves pérdidas al sector".

La Asociación Valenciana de Agricultores ha denunciado que este número de interceptaciones de mancha negra en los cítricos sudafricanos es "una barbaridad y coloca a la Comisión Europea en una posición insostenible y vergonzosa".

Por ello, ha solicitado a los europarlamentarios que impulsen "una reprobación a los comisarios, direcciones generales y responsables políticos con competencias en esta materia si no cierran indefinidamente las fronteras a todos los cítricos de Sudáfrica hasta que los inspectores comunitarios comprueben que este país tercero es capaz de garantizar su sanidad vegetal".

"Mientras continúen mirando hacia otro lado, serán cómplices de un riesgo fitosanitario intolerable que amenaza la citricultura europea por unos particulares intereses comerciales", ha advertido la organización agraria.

FALSA POLILLA

El informe mensual de la UE también informa de una interceptación de la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) en un envío de mandarinas originarias de Sudáfrica. Al respecto, AVA-Asaja ha alertado de que "este caso "vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extender el tratamiento en frío a todas las especies de cítricos que tienen el riesgo de propagar esta plaga de cuarentena".

"No tiene ningún sentido científico que únicamente se aplique este mecanismo a las naranjas, cuando las mandarinas y los pomelos también entrañan el mismo riesgo fitosanitario", ha recalcado. La organización presidida por Cristóbal Aguado también recuerda que Sudáfrica "no está haciendo bien el tratamiento en frío en sus envíos de naranjas, ya que, tal como denunció la interprofesional Intercitrus, no está aplicando la temperatura de tratamiento sobre la parte central de la fruta tal como establece la normativa, sino sobre la temperatura ambiente del contenedor".

Por ello, "no está garantizando la eliminación de las posibles larvas de la plaga en el interior de los frutos". En este sentido, considera que la Comisión "está beneficiando a Sudáfrica permitiendo que este país tercero incumpla su propia normativa". "Sus representantes no son dignos de ostentar el cargo que ocupan", ha insistido.

Por último, AVA-Asaja ha destacado que Sudáfrica "encabeza de nuevo el ranking mundial en número de incidencias comerciales, alcanzando en septiembre la cifra total de 99 notificaciones, especialmente en cítricos". La organización asegura que "todas estas notificaciones demuestran que Sudáfrica no es un país tercero de fiar y que los responsables europeos que lo consienten tampoco lo son".