UGT y CCOO recuerdan que se puede salir del trabajo por las alertas si hay riesgo de seguridad: "Lo primero es la vida"

Archivo - El secretario general de UGT-PV, Tino Calero Vaquerizo, y la secretaria de general de CCOO PV, Ana García Alcolea, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO PV, Ana García, y UGT PV, Tino Calero, han señalado que, con el aviso rojo por lluvias vigente este jueves, "se dan las circunstancias para que, si un trabajador entiende que se puede dar una situación de riesgo para su seguridad y su salud, evite desplazarse a la empresa o, si ya está trabajando, puede abandonar la empresa y volver a su domicilio".

Así lo han recordado, en declaraciones a los medios este jueves, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya elevado a naranja el aviso meteorológico por intensas lluvias a partir de las 14 horas y a rojo desde las 18 horas.

Ana García ha remarcado que, "ante una alerta de este tipo, lo primero es preservar la vida y preservar la salud". En ese sentido, ha indicado que es necesario que las empresas negocien e implanten protocolos de emergencia para que "estén claras las medidas" a seguir en los puestos de trabajo.

"En el caso de que no haya un protocolo o que la empresa se distraiga, por decirlo de alguna forma, en las alertas que se están poniendo encima de la mesa, siempre hay una ley que les va a salvaguardar, que es la de prevención de riesgos laborales. Se puede abandonar el puesto de trabajo para preservar la vida", ha comentado.

La dirigente de CCOO PV ha insistido así en que los trabajadores están "amparados por la Ley" y también por los "permisos climáticos" que aprobó el Ministerio de Trabajo tras la dana de 2024 y que reclamaron los sindicatos, lamentablemente, transcurrida la dana de hace dos años, se pusieron para "resolver todas estas situaciones". "Y ante cualquier duda, primero, preservar la vida y segundo, que llamen al sindicato para atenderles todas sus consultas", ha añadido.

En términos similares, Calero ha señalado que "tenemos mecanismos para trasladar seguridad y tranquilidad a los trabajadores y a las trabajadoras".

En el caso concreto de este jueves, "tenemos ya un ES-Alert que indica que en el litoral norte interior de la provincia de Castellón y en el litoral de la provincia de Valencia, a partir de las 14 horas de la tarde, entraremos en situación de alerta naranja y a partir de las 18.00 en situación de alerta roja. En ese mismo es alert que traslada el 112 se indica o se aconseja evitar los desplazamientos", ha recordado.

"Por lo tanto, a nuestro juicio se dan las circunstancias para que si un trabajador entiende que se puede dar una situación de riesgo para su seguridad y su salud, evite desplazarse a la empresa o si ya está trabajando puede abandonar la empresa y volver a su domicilio", ha subrayado Tino Calero.

El secretario general de UGT PV ha apuntado que "es evidente que los protocolos ayudan y lo ideal sería que todas las empresas dispusieran de un protocolo de emergencia ante situaciones de riesgo climático".

"Pero, en cualquier caso, lo que es evidente es que lo primero es garantizar la seguridad de las personas y tenemos mecanismos. Tenemos el permiso climático de cuatro días y tenemos la ley de prevención de riesgos laborales", ha agregado.

Por tanto, han pedido a las empresas que "salvaguarden la seguridad y la salud de los trabajadores frente al interés económico", y se ha mostrado convencido de que en la mayoría de los casos será así.

No obstante, Calero ha insistido en que, "si hay cualquier trabajador que se vea ante una situación de que el empresario le impide salir, abandonar el puesto de trabajo o le conmina a desplazarse ante una situación de emergencia, lo que va a hacer es ponerse en contacto con el sindicato, evitar el desplazamiento y a partir de ahí el sindicato actuará para proteger su seguridad y su salud".