UGT-PV valora la bajada del desempleo pero advierte que persisten las brechas de género y edad

Archivo - Trabajadores en una imagen de archivo del IBV - IRENE ELENA HOYOS FUENTES/IBV - Archivo

VALÈNCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT-PV valora positivamente los datos de empleo de diciembre de 2025 en la Comunitat Valenciana, que "consolidan una tendencia positiva", pero advierte que persisten las brechas de género y edad entre los trabajadores valencianos, por lo que reclama más avances en empleo de calidad.

Así valora los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo, que reflejan que el desempleo se sitúa en 289.943 personas, la cifra más baja en un mes de diciembre desde 2008. Respecto al mes anterior, el desempleo ha disminuido en 2.173 personas, un descenso del 0,74%, mientras que en comparación con diciembre de 2024 la reducción alcanza las 25.560 personas, un 8,10% menos.

En un comunicado, UGT-PV explica que los datos del mercado de trabajo de 2025 reflejan una evolución más favorable que los registrados en el año anterior. Según expone, el mes de diciembre cierra con una reducción del paro respecto a 2024, un incremento significativo de la contratación indefinida, una disminución de la temporalidad y una cifra de afiliación a la Seguridad Social claramente superior a la del mismo mes del año pasado: "La comparación interanual muestra, en términos generales, una mejora en todos los indicadores".

En cuanto a la variación mensual, apunta el sindicato, diciembre mantiene el comportamiento habitual de cierre de año, con un descenso de la contratación respecto a noviembre y un leve incremento en el número de cotizantes. No obstante, señala que la evolución de diciembre de 2025 es sustancialmente mejor que la registrada en diciembre de 2024.

Destaca especialmente el crecimiento de la contratación indefinida, cuyo aumento interanual cuadruplica el registrado el año anterior. De igual modo, la reducción del paro presenta descensos tanto mensuales como interanuales muy superiores a los de 2024, "consolidando una tendencia positiva del mercado laboral".

A pesar de esta mejora, UGT-PV indica que persisten "importantes brechas de género y edad". Las mujeres concentran únicamente el 42% de los contratos indefinidos formalizados en el mes, mientras que representan el 52% de los contratos temporales. "Estas desigualdades se repiten año tras año, independientemente del volumen total de contratación".

En términos generales, los datos mejoran para ambos sexos, pero a juicio del sindicato, las políticas actuales no logran corregir las mayores dificultades que enfrentan las mujeres para acceder al empleo, especialmente al de calidad.

COMBATIR LA TEMPORALIDAD

En relación con los jóvenes, UGT-PV reitera que la reforma laboral ha supuesto una mejora notable en las condiciones de contratación, al reducir de forma significativa el abuso de la temporalidad. Sin embargo, considera necesario seguir avanzando con nuevas medidas que permitan reducir los elevados índices de temporalidad y parcialidad que aún afectan a este colectivo.

"Es imprescindible que tanto el Gobierno como el Consell no se conformen con las cifras. Es el momento de mejorar los salarios, reducir la jornada laboral, reforzar la negociación colectiva y avanzar en el modelo productivo con perspectiva feminista. Porque el empleo es mejor cuando hay derechos laborales, regulación y políticas públicas que frenan la precariedad", reivindica la secretaria de Empleo e Innovación en la Transformación Productiva de UGT-PV, Pilar Mora.