La UJI celebra la Semana del Emprendimiento con actividades para impulsar creatividad, innovación y espíritu emprendedor

CASTELLÓ 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló acoge, del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025, la Semana del Emprendimiento UJI, una iniciativa impulsada por el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica y organizada conjuntamente por la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje y Espaitec, Parque Científico y Tecnológico de la UJI. La programación constará de charlas, presentaciones y actividades dirigidas a fomentar la cultura emprendedora en el ámbito universitario.

El programa comenzará el lunes, 29 de septiembre, a las 12.00 horas con la conferencia en el Club Emprenedor UJI, a cargo de Javier Megías, titulada '10 mandamientos para no pegártela en el camino al mercado'. Ese mismo día, por la tarde, se presentará también #ReptadorsUJI Gennera, que busca conectar los retos empresariales planteados por el Grupo Gimeno y Simetría con soluciones innovadoras propuestas por equipos formados por estudiantado universitario, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

El martes 30 de septiembre, a las 18.00 horas, se celebrará la Gala de Presentación del programa UJILab Innovació, en la que se presentarán los seis equipos multidisciplinares de la UJI y sus prototipos, además de reconocerse la colaboración de personas, empresas e instituciones como Aliados INCREA.

El miércoles 1 de octubre, a las 15.30 horas, tendrá lugar la clausura de #ReptadorsUJI Gennera, mientras que el jueves 2 de octubre se dedicará al Día de la Persona Emprendedora, con la participación del CEO de Futplus y emprendedor UJI, Jorge Hortelano, y del CEO y cofundador de Oscillum, Pablo Sosa.

La Semana del Emprendimiento UJI concluirá el viernes 3 de octubre con la presentación del Informe GUESSS, un estudio internacional de referencia sobre emprendimiento universitario.

Con esta iniciativa, la UJI, a través de Espaitec y la Cátedra INCREA, reafirma su apuesta por impulsar el talento innovador del estudiantado y por consolidar un ecosistema universitario comprometido con la creatividad, la innovación y la transferencia de conocimiento.

Estas actividades están financiadas por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana y se enmarcan en el Plan de Empleabilidad y Emprendimiento de la UJI.