'Los últimos días de Pompeya' en 360º y realidad virtual: así será la nueva exposición de Bombas Gens

Archivo - El Ideal Barcelona acoge una exposición inmersiva de gran formato sobre Pompeya - IDEAL BARCELONA - Archivo

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals de València conjugará "narración histórica y tecnología de última generación" en 'Los últimos días de Pompeya', la "gran apuesta" de este espacio para el otoño de 2026, que desembarcará en la capital del Turoia tras superar el millón de visitantes en su paso por Madrid, Viena, Berlín, Beijing, Londres, Bruselas o Barcelona.

La muestra --que abrirá las puertes en octubre y pondrá a la venta las entradas en septiembre-- propone un viaje a la ciudad romana destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. y permitirá descubrir cómo era la vida cotidiana de una de las ciudades más fascinantes del Imperio Romano y presenciar la erupción del Vesubio, uno de los acontecimientos más impactantes de la historia.

Con más de 2.000 metros cuadrados de instalaciones, la exposición incorpora "espectaculares proyecciones inmersivas en formato 360º, experiencias de realidad virtual, espacios interactivos y una selección de reproducciones y objetos históricos que transportan al visitante a la antigua Pompeya".

La producción, estrenada en 2023 en Madrid, recibió el reconocimiento a la Mejor Exposición sobre Historia en el territorio nacional en los Premios +Historia de la revista Historia National Geographic, otorgados por votación de sus lectores.

Los grupos escolares ya pueden realizar sus reservas y solicitar información para planificar sus visitas con antelación para el próximo curso a través de la dirección reservas@bombasgens.com

La llegada de 'Los últimos días de Pompeya' se ha dado a conocer este martes en una rueda de prensa en la que los responsables del centro cultural de Marxalenes han recalcado que el proyecto "continúa consolidándose como un referente de la cultura digital y las experiencias inmersivas".

Así, han enfatizado que 'La leyenda del Titanic. La exposición definitiva en Bombas Gens', en cartel hasta agosto, está a punto de alcanzar los 60.000 visitantes en apenas tres meses, "confirmando el interés creciente del público por las experiencias inmersivas de gran formato capaces de combinar rigor histórico, emoción y tecnología de vanguardia".

Desde su transformación en centro especializado en cultura digital en 2024, Bombas Gens ha recibido más de 415.000 visitantes y ha producido o acogido cuatro grandes exposiciones: 'Dalí Cibernético', 'Tutankamon, la exposición inmersiva', 'La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol' y 'La leyenda del Titanic'.

"PASO ADELANTE"

"Ahora, la llegada de 'Los últimos días de Pompeya' supone un nuevo paso adelante en la consolidación de Bombas Gens como centro de referencia de la cultura digital en València. Representa una oportunidad extraordinaria para seguir acercando a la ciudad algunas de las producciones inmersivas más destacadas del panorama internacional y es una propuesta muy ambiciosa, con una gran capacidad de sorprender al público y de transformar la manera en que nos relacionamos con la historia, el arte y el patrimonio", ha aseverado el director artístico de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals y director de Layers of Reality, Jordi Sellas.

"El éxito de La leyenda del Titanic confirma que el público responde cuando se le ofrecen propuestas capaces de sorprender. Nuestro objetivo va más allá de programar grandes exposiciones. Queremos consolidar Bombas Gens como un espacio cultural vivo, conectado con la ciudad, con el talento local y con las grandes tendencias internacionales de la creación digital", asegura, por su parte, la directora de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals, Mónica Pérez Blanquer.

Entre las novedades anunciadas, los responsables de Bombas Gens también han avanzado que preparan para este verano el lanzamiento de "Les Nits de Bombas Gens", una propuesta de visitas al atardecer y en horario nocturno que combinará el recorrido por 'La leyenda del Titanic' con la singular belleza del entorno histórico y los jardines del centro.