La UMH y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante crean la Cátedra de Farmacia Asistencial y Sostenible

Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 12:03
   ALICANTE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Juan José Ruiz, y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA), Andrés García, han firmado este miércoles un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra de Farmacia Asistencial y Sostenible.

   Sus objetivos generales son "formación, investigación y desarrollo y transferencia de conocimiento" en el ámbito de la Farmacia Asistencial y "acciones de sostenibilidad en el campo de la Farmacia", según ha detallado la institución académica en un comunicado, en el que ha apuntado que, a través de este convenio, el COFA dotará anualmente a la Cátedra de Farmacia Asistencial y Sostenible de un total de 10.000 euros.

   A la firma de este acuerdo también han asistido la vicerrectora de Economía y Sociedad, María José López, y la catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la UMH y directora de la Cátedra, María del Val Bermejo.

