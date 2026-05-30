UNED Valencia realiza más de 15.000 exámenes y estrena detectores de dispositivos electrónicos para evitar fraude

Archivo - Alumnado de la UNED en València durante las pruebas presenciales. ARCHIVO. - UNED VALENCIA. - Archivo

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La UNED Alzira-Valencia realizará más de 15.000 exámenes a lo largo de dos semanas, tanto de sus propias titulaciones como de las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) de acceso a la universidad para alumnado internacional.

En esta ocasión, la principal novedad es la implantación de sistemas de refuerzo técnico para localizar móviles y otros dispositivos electrónicos con el objetivo de evitar el fraude, informa la universidad en un comunicado.

El centro, que cuenta con unos 7.500 alumnos y alumnas matriculados, desarrolla en su sede de València 6.036 exámenes (1.207 al día) en la primera semana de la convocatoria y 4.705 exámenes (941 al día) en la segunda, del 8 al 12 de junio. Un total de 813 estudiantes de PCE llevarán a cabo 3.525 exámenes.

Además, en la sede de Alzira, la previsión alcanza en total los 4.620 exámenes. Por lo que respecta a las PCE, las cifras son las siguientes: 251 estudiantes y 949 pruebas.

Para "garantizar la equidad y correcto funcionamiento de las pruebas", subrayan, la UNED Valencia ha comenzado a utilizar equipamiento técnico de detección de dispositivos electrónicos no autorizados. Se trata de una medida tiene por finalidad "reforzar la integridad del proceso de evaluación, asegurar la igualdad de oportunidades entre el estudiantado y facilitar el cumplimiento de las normas de realización de las pruebas presenciales", inciden.

MÍNIMA INTERFERENCIA

El empleo de los detectores, según destacan, sigue "criterios de proporcionalidad, objetividad, mínima interferencia en el desarrollo de los exámenes y respeto a los derechos del estudiantado".

En este sentido, el equipamiento de detección se emplea exclusivamente para comprobar la posible presencia de dispositivos o elementos no autorizados. Es decir, no capta contenidos personales, no accede a comunicaciones, no graba imágenes ni sonido, no realiza identificación biométrica y no altera la duración ni las condiciones académicas de la prueba. De este modo, Valencia sigue los pasos de los centros de Madrid, Orense, Baza, Barcelona y Calatayud, que acogieron el programa piloto.

En concreto, los instrumentos que se incorporan son un detector de materiales, que permite revelar la presencia de pinganillos, collares inductores y equipos electrónicos, incluso estando apagados; y un .detector de frecuencias diseñado específicamente para su uso en aulas y las señales más utilizadas, pues reacciona ante cualquier frecuencia electrónica de 0 a 10Ghz.