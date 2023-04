Unides Per Alacant presenta su candidatura para "cambiar el gobierno y la desigualdad" de la ciudad

Los integrantes de la confluencia política Unides per Alacant, que integran Esquerra Unida, Podemos y Esquerra Republicana. - UNIDES PER ALACANT

ALICANTE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La confluencia política EU-UP-Unides Per Alacant ha presentado este lunes su candidatura a las elecciones del Ayuntamiento de Alicante y su alcaldable, Manolo Copé, ha resaltado que van a "luchar" para "cambiar el gobierno" de la ciudad, así como para "sacar adelante medidas que cambien de una vez por todas la desigualdad".

Así se ha expresado el candidato a la Alcaldía de la formación integrada por los partidos Esquerra Unida, Podem y Esquerra Republicana, en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de presentar su candidatura para las elecciones del 28 de mayo.

"Vamos a luchar y queremos conseguir el mayor apoyo posible porque tenemos la esperanza de que podemos realmente cambiar el gobierno de esta ciudad", ha subrayado, al tiempo que ha abogado por que la ciudadanía sea "escuchada" y que sus propuestas "puedan salir adelante en el Ayuntamiento".

Asimismo, también ha intervenido el número dos de la confluencia y portavoz de Unides Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Xavier López, quien ha defendido que su candidatura aporta un "modelo diferente al del PP".

"Frente al modelo de tener cien millones de euros en los bancos y de 'si no tienes servicios públicos, te los pagas', nosotros queremos fortalecer los servicios públicos, poner los barrios en el centro de la política y devolver a la gente su capacidad de decisión", ha afirmado.

En este sentido, ha criticado que el equipo de gobierno actual --formado por PP y CS-- "han externalizado absolutamente todos los servicios que hay en Alicante". "Se ha vuelto al modelo de corrupción del PP, que pensábamos que se había olvidado y de nuevo tenemos dos casos de corrupción, uno en el Teatro Principal y otro en la Plaza de La Alcoraya, que nos llevan a la etapa más oscura de esta ciudad", ha lamentado, por lo que ha abogado por cambiar "radicalmente ese modelo y que la gente vuelva a ser soberana en su ciudad".

En la misma línea, ha considerado que a las próximas elecciones se presentan "dos modelos". "El de Barcala, que es el de la suciedad en los barrios, con un contrato de 400 millones de euros que ha sido una estafa; el de la falta de vivienda pública, mientras se promociona el alquiler vacacional que dispara los precios; el de si no tienes casa te multamos; el de si eres nuestro amigo, te damos un contrato menor. Y el de UP, que supone poner los barrios en el centro de las políticas públicas priorizando vivienda, limpieza, sanidad, educación; el del límite a los lobbies que tiene alfombra roja en el ayuntamiento; el de los derechos sociales y la ciudad de todas las personas y para todas las personas; y el de la transformación verde para que la gente recupere el espacio que las empresas le han robado con la complicidad del PP", ha resaltado.

PIDEN "MAYOR PESO" DE UNIDES PER ALACANT

Asimismo, ha resaltado que "solo UP plantea una alternativa real al del PP". "El PSOE, más allá de aspavientos, ha facilitado este mandato el presupuesto de Barcala, ha votado a favor del catálogo de protecciones de la derecha, ha votado en contra del vecindario del litoral sur y a favor del mantenimiento de las descargas de graneles", ha censurado.

"Es imprescindible no solo que haya una mayoría progresista, sino que que UP tenga mayor peso en la correlación de fuerzas. Porque sin una UP fuerte, el modelo de Ana Barceló en los grandes asuntos de ciudad no se diferencia tanto en el fondo del de Barcala", ha aseverado López.