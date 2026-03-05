La Unión de Consumidores advierte del "colapso en la movilidad" por la huelga en Metrovalencia y TRAM durante Fallas

Metrovalencia en Fallas - METROVALENCIA

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) ha expresado este jueves su preocupación por el calendario de paros parciales anunciado para Metrovalencia y el TRAM de Alicante y ha advertido del posible "colapso en la movilidad" al coincidir con las Fallas.

Tras confirmarse que las movilizaciones afectarán a las jornadas centrales de la semana fallera, la asociación ha alertado en un comunicado de que las personas consumidoras y usuarias "serán, una vez más, las grandes perjudicadas por un conflicto laboral en momentos de máxima necesidad de transporte público".

Para la UCCV, el anuncio de paros en fechas tan señaladas como el 13 de marzo y, de forma continuada, del 14 al 19 de marzo, "agravará seriamente los problemas de desplazamiento que ya sufre la ciudad debido a los cortes de la vía pública y la masificación".

Desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana se recuerda que el metro es el medio de transporte más utilizado durante estas fechas, "no solo por el ocio, sino también por necesidad laboral, siendo además un servicio que fomentamos desde las asociaciones de personas consumidoras y usuarias para facilitar la movilidad, evitar atascos y reducir la contaminación".

El secretario de la UCCV, Francisco Rodríguez, ha expuesto que "el metro es el medio mayoritario que utilizan las personas usuarias para desplazarse desde los municipios del área metropolitana con el centro de Valencia y también en la propia ciudad, de forma rápida y efectiva, evitando los desvíos de los autobuses y los atascos".

Por ello, ha advertido que "paralizar este servicio en las franjas de la mascletá o los castillos es, de facto, bloquear la ciudad y perjudicar a la ciudadanía".

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha asegurado que "entiende y comparte las reivindicaciones sobre la necesidad de la mejora del servicio de transporte" de Metrovalencia y TRAM de Alicante, dadas "las quejas y reclamaciones que recoge la entidad continuamente por las incidencias ya habituales que se producen en el servicio, la masificación y falta de servicio en hora punta, la insuficiente frecuencia de paso e, incluso, la falta de servicio en importantes localidades del área metropolitana de Valencia y Alicante", así como del "exiguo" servicio de atención al cliente de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV).

No obstante, considera que "la elección de estas fechas y franjas horarias para los paros previstos (especialmente, a mediodía y de madrugada) supone un grave perjuicio, incluso, para la movilidad y la seguridad personal de la ciudadanía".

Por ello, desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha realizado "un llamamiento público para intensificar el diálogo que permita a las partes implicadas buscar vías de solución inmediatas, y en su caso reprogramar los paros valorando la posibilidad de cambiar las fechas previstas en València para no asfixiar la movilidad de las personas usuarias durante las Fallas". La Unión se ha ofrecido a participar y mediar en el conflicto.