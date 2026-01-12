La Universidad de Alicante y la multinacional Cox crean la Cátedra Agua y Energía dirigida por el profesor Andrés Molin

La Universidad de Alicante y la multinacional Cox crean la cátedra Agua y Energía - UA

ALICANTE, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cox y la Universidad de Alicante han creado la Cátedra Institucional Cox-UA sobre Agua y Energía, una iniciativa destinada a impulsar la investigación, la reflexión y la transferencia de conocimiento en dos ámbitos estratégicos para el desarrollo sostenible.

La nueva cátedra, que se gestionará a través del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales, IUACA, y que dirigirá el propio director del mismo, el catedrático de Derecho Administrativo, Andrés Molina, supone "una importante apuesta estratégica" por parte de Cox, utility de agua y energía, tanto a la investigación, que en esta materia se lleva a cabo en la UA, como a la propia provincia de Alicante, donde el tema del agua es "una cuestión cada vez más acuciante", segú señala la institución académica en un comunicado.

El acto de constitución se ha celebrado este lunes en el campus de la Universidad de Alicante y ha contado con la participación de la rectora, Amparo Navarro y del presidente ejecutivo de Cox, el alicantino Enrique Riquelme, quien ha viajado hasta Alicante acompañado por varios consejeros y miembros del equipo directivo de la compañía.

Durante su intervención, Enrique Riquelme ha destacado "el enorme potencial" de los proyectos que desde el grupo llevan a cabo tanto a escala nacional como internacional en los dos ámbitos, el agua y la energía, y ha asegurado que "mediante la colaboración con la Universidad de Alicante se pretende incidir en los retos que plantean la seguridad hídrica y energética".

En este sentido, la rectora, Amparo Navarro, ha puesto el foco en el papel que puede desempeñar la provincia de Alicante "como un auténtico laboratorio de estudio para estos temas tan acuciantes al confluir factores como la escasez estructural de agua, el elevado potencial para el desarrollo de energías renovables, una intensa demanda hídrica en los sectores agrario, turístico e industrial, y la presencia de instituciones y tecnologías punteras en la gestión del agua y la energía".

Por su parte, el director de la cátedra y del IUACA, Andrés Molina, ha recordado que "Alicante, sin renunciar a ningún recurso convencional, necesita avanzar hacia nuevas fuentes de producción de agua, entre las que destacan la desalación de agua de mar y la reutilización de aguas residuales regeneradas".

Al mismo tiempo, ha insistido en que "resulta imprescindible maximizar la eficiencia en el uso del recurso, reduciendo el consumo e incorporando tecnologías avanzadas en su gestión, incluida la inteligencia artificial".

Desde el IUACA insisten en que el agua, "además, puede convertirse en fuente de energía: las estaciones depuradoras deben concebirse hoy como auténticas biofactorías capaces no solo de depurar, sino también de generar productos y energía renovable, con el objetivo de alcanzar la neutralidad energética". Todas estas son las cuestiones en las que se quiere profundizar a través de la cátedra, que ya ha empezado a trazar una hoja de ruta para la realización de informes técnicos anuales al respecto.

En este sentido, Molina ha explicado que "la desalación de agua de mar y la reutilización de agua regenerada, fundamentales como recursos complementarios para nuestra Provincia, presentan el reto de su elevado consumo energético, lo que exige un mayor esfuerzo investigador para mejorar la sostenibilidad de estos procesos".

En este contexto, ha apuntado que las energías renovables -solar, fotovoltaica, biogás y otras- desempeñarán un papel "clave" en los próximos años para "lograr una gestión del ciclo integral del agua con cero emisiones, tanto en el ámbito urbano como en el agrario e industrial".

El Instituto del Agua de la Universidad de Alicante cuenta con más de 50 investigadores de distintas disciplinas científicas, jurídicas y socioeconómicas, con un alto grado de especialización en el sector hídrico. Desde su creación en 1991, se ha consolidado como un referente internacional en la investigación y el desarrollo de soluciones para una gestión eficiente del agua.

Fue pionero en el estudio de tecnologías hoy ampliamente implantadas, como los procesos de depuración mediante membranas, o la eliminación de contaminantes emergentes, y ha impulsado proyectos de elaboración de legislación, así como estudios económicos e institucionales de referencia sobre infraestructuras hídricas estratégicas para la Provincia de Alicante, como los trasvases del Ebro, Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó, ha destacaod la Universidad.

La alianza entre Cox y la Universidad de Alicante a través del Instituto del Agua, materializada a través de esta cátedra Institucional, "permitirá unir la experiencia industrial, tecnológica y empresarial de la compañía con la investigación multidisciplinar desarrollada en la Universidad. Una colaboración orientada a afrontar, desde la provincia de Alicante, los grandes retos que plantea la gestión de un recurso tan escaso como esencial para el futuro", ha concluido la rectora.

RESPALDO INSTITUCIONAL

La presentación del proyecto ha contado con la asistencia de una amplia representación institucional y académica, lo que ha puesto en relieve el interés estratégico del proyecto para la provincia de Alicante, así como para la comunidad autónoma.

Por parte de la UA ha contado con la presencia del director de Relaciones Institucionales de la UA y responsable de las cátedras institucionales, Juan Llopis; el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Salud Laboral, Salvador Ivorra; el director de la Sede Universitaria de Torrevieja, Jesús Segarra; la directora de la Cátedra del Agua Diputación de Alicante-Universidad de Alicante, Inmaculada López y distintos miembros del IUACA, entre otros asistentes.

En cuanto a la representación institucional, al acto han asistido el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el alcalde de San Vicente del Raspeig, José Rafael Pascual; el diputado nacional y catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo y la delegada del Consell en la provincia de Alicante, Agustina Esteve Huertas.