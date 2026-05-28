Universidades asegura que los tribunales de las PAU se están constituyendo hasta el momento sin incidencias

Archivo - Varios alumnos en un aula durante el primer examen de la primera jornada de selectividad 2025 en Valencia. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Universidades y presidenta de la Comisión Gestora de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), Esther Gómez, asegura que los tribunales para los exámenes, que arrancan en la Comunitat Valenciana el próximo 2 de junio, se están constituyendo hasta el momento sin incidencias.

"Todos los tribunales tienen titulares y tienen suplentes. Si hay algún tribunal en el que falta alguien, por el motivo que sea, pues se llama al suplente y se constituye el tribunal. Ayer por la tarde ya se constituyeron varios tribunales sin problema, --alrededor de una decena--, hoy se constituyen otros y mañana los últimos. Este viernes a mediodía ya tendremos la información de si hay algún tribunal que no ha podido constituirse".

Así la ha expresado Gómez, a preguntas de los medios, después de que la Asamblea de Profesorado Corrector de las Pruebas de la PAU, integrada por más de 250 especialistas y constituida ante el "estancamiento" de las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, advierten que renunciarán en bloque el mismo día de la constitución de los tribunales. Además, avisan de "la posibilidad de tomar otras acciones más contundentes en lo que respecta a las calificaciones llegado el momento".

Asimismo, la secretaria autonómica ha recordado que "se han decretado los servicios mínimos del 100% en la realización y evaluación de la PAU, como no puede ser de otra manera, porque el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha establecido que hay que preservar las garantías de acceso a la universidad de todos los estudiantes en condiciones de igualdad".

"Por eso, ante la amenaza de que pudieran no presentarse a última hora, se han establecido los servicios mínimos esenciales del 100%, porque fundamentalmente nos tenemos que basar en el derecho constitucional fundamental y básico, que es la educación. Además, en la legislación estatal, que tiene que garantizar el acceso a la universidad de todos los estudiantes en condiciones de equidad", ha razonado.

UNANIMIDAD

Esther Gómez ha subrayado que la Comisión Gestora --que integran las cinco universidades públicas y la Conselleria de Educación-- "por unanimidad aprobó solicitar que se establecieran esos servicios mínimos del profesorado que tiene que evaluar la PAU y que tiene que controlar el examen de la PAU".

Ha agregado que, "como en cualquier huelga de cualquier ámbito los servicios mínimos hay que cumplirlos", lo que supone que "se tiene que cumplir que se preste el servicio esencial de realización de la prueba y de evaluación de la misma".

Cuando se constituye el tribunal, ha continuado, "si alguna persona quiere renunciar a estar ahí aunque ha sido nombrado y hay un suplente que lo pueda sustituir, no se va a obligar a nadie a que esté si hay un suplente que lo puede hacer sin problema".

"¿Cuándo hay que ejercer esa obligación de tienes que prestar sí o sí el servicio mínimo? Pues si no hubiera suplentes en algún tribunal de alguna asignatura en concreto, pues entonces, como se tiene que prestar el servicio esencial, pues esa persona deberá quedarse a controlar la PAU y luego evaluarla", ha apostillado.

Finalmente, ha comentado que las consecuencias que conlleva el incumplimiento "son las que tiene cualquier funcionario o cualquier persona que se salta el servicio mínimo establecido: inicio de un expediente y se puede tener una suspensión en su puesto, por ejemplo, sin salario y demás".