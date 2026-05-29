Las universidades públicas valencianas trabajarán en que la PAU se desarrolle "con total normalidad" y "garantías"

Archivo - Imagen de archivo de un examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Públicas Valencianas (CRUPV) y rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, ha asegurado que estas instituciones trabajarán para que la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se desarrolle "con total normalidad y con todas las garantías" que, según ha indicado, "siempre" han caracterizado estos exámenes celebrados "en las universidades valencianas".

Así lo ha resaltado este viernes, cuando falta menos de una semana para que se inicie la convocatoria ordinaria de la PAU de 2026, fijada para los días 2, 3 y 4 de junio, en un contexto marcado por la huelga indefinida en la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana y mientras siguen las negociaciones entre la Conselleria de Educación y sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo.

Sobre este conflicto, Navarro espera que haya "un rápido acuerdo consensuado por todas las partes que tenga en el foco, evidentemente, la mejora de esa calidad docente y de esa enseñanza pública". "Confiamos, deseamos y seguimos reclamando que el conflicto se acabe cuanto antes de común acuerdo por ambas partes", ha manifestado en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación.

Asimismo, la presidenta de la CRUPV ha afirmado que "desde las universidades públicas valencianas siempre" han defendido "una universidad pública de calidad, universal, inclusiva y con igualdad de oportunidades".

"Es importante, sobre todo porque esos alumnos de las enseñanzas primarias y secundarias, aparte de formar a la ciudadanía de un país, son también los que luego acceden a nuestras universidades", ha señalado, para luego apuntar: "Por eso, hemos visto con preocupación el conflicto entre la enseñanza primaria, secundaria, los agentes sociales, los ciclos formativos y las autoridades políticas".

En este contexto, Navarro ha subrayado que estas universidades entienden que la PAU representa "uno de los exámenes o pruebas más importantes para los jóvenes y para sus familias y también para las universidades".

UA: "MENSAJE DE TRANQUILIDAD"

Sobre este asunto, la UA también ha emitido un comunicado en el que señala que "siempre ha sido una defensora de la enseñanza pública de calidad en todos los niveles educativos tal como establece la Constitución".

Así, en la misma línea que la rectora Navarro, ha deseado un "rápido y consensuado acuerdo entre todos los agentes sociales y políticos que garantice la formación adecuada en todas las etapas académicas y la igualdad de oportunidades".

Desde la UA han apuntado que están "comprometidos con el estudiantado, sus familias y el profesorado de Bachillerato y Ciclos Formativos que realizarán la próxima semana" la PAU: "Se trata, sin duda, de una de las pruebas más importantes para ellos y también para la universidad".

"Desde la confianza de que siempre se puede llegar acuerdos, deseamos una rápida resolución y enviamos un mensaje de tranquilidad a tanto al alumnado como a sus familias", han concluido desde esta institución académica.

UMH: "LLAMAMIENTO AL ENTENDIMIENTO"

Por otro lado, desde la Universidad Miguel Hernández (UMH), cuyo rector es Juan José Ruiz, han trasladado, también en un comunicado, que "ante la huelga educativa" quieren mostrar su "compromiso con el alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos que realizará, en los próximos días", la PAU.

"Por ello, la UMH ya ha constituido los 11 tribunales que tiene repartidos por la provincia de Alicante con el fin de proteger y garantizar el derecho del alumnado a desarrollar su actividad académica con total normalidad", ha agregado.

Del mismo modo, ha lanzado "un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía" y ha hecho "un llamamiento al entendimiento entre las partes para alcanzar una solución consensuada que refuerce el sistema valenciano de educación pública".