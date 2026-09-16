Universidades valencianas activan el nivel 2 de emergencias y pasan la docencia a línea debido a la alerta por lluvias

Archivo - Imagen de archivo de lluvias. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Universidades valencianas han decretado el nivel 2 de sus protocolo de emergencias a causa de la alerta naranja por lluvias, lo que supone, entre otras medidas, que la docencia pasa a impartirse en modalidad en línea.

La Universitat de València (UV) ha informado de que la Agencia Estatal de Meteorología, en coordinación con la Generalitat Valenciana, ha actualizado la previsión meteorológica para hoy, de manera que se eleva de nivel amarillo a nivel naranja.

Ante esta situación, la institución activa el nivel 2 de su protocolo de actuación, en vigor desde las 15.00 hasta las 23.59 horas de este miércoles.

Así, la actividad docente pasa a modalidad online siempre que ello sea posible. En cuanto a la actividad laboral, el personal podrá optar por el trabajo a distancia o presencial, priorizándose el teletrabajo siempre que las funciones del puesto lo permitan. Esta decisión se adoptará en coordinación con la persona responsable de cada unidad, teniendo en cuenta el recorrido y la procedencia de cada trabajador o trabajadora.

Además, se cancela la actividad cultural de La Nau y la actividad deportiva al aire libre, así como el acceso a los jardines del Botànic.

La Universitat recomienda seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse atenta a la evolución de la alerta a través de los canales oficiales.

También ha actualizado las medidas la Universitat Politècnica de València (UPV), que ha suspendido las actividades al aire libre durante todo el día en los campus de Vera, en la capital, y Gandia. Asimismo, desde las tres de la tarde, las clases se están impartiendo en la formato on line.

El personal del campus de Vera podrá trabajar presencialmente o a distancia cuando sus funciones lo permitan, en coordinación con la persona responsable de su unidad. En las instalaciones de Gandia, se mantiene la presencialidad en interiores.