La UPV y la Dirección General de Patrimonio Cultural organizan las jornadas 'Recuperant Patrimoni'

Cúpula de una iglesia - UPV

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UPV organiza, con la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, las jornadas 'Recuperant Patrimoni', que se celebrarán desde mañana hasta el 7 de noviembre, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Las jornadas pretenden recopilar una serie de intervenciones y de buenas prácticas sobre la recuperación del patrimonio cultural valenciano. Su objetivo es favorecer el intercambio de conocimientos entre profesionales, investigadores, estudiantes, administraciones y agentes vinculados a la protección del patrimonio, han indicado las mismas fuentes.

El programa combina ponencias técnicas, centradas en los criterios, metodologías y experiencias aplicadas a diferentes casos de intervención, con visitas a bienes patrimoniales culturales. Se busca, así, conocer directamente las actuaciones realizadas y reflexionar sobre sus resultados.

Así, del 4 al 7 de noviembre las jornadas serán un espacio de encuentro, aprendizaje y debate en torno a los retos actuales de la conservación, restauración y gestión del patrimonio cultural.

La presentación será mañana, a las 16 horas, en la Sala Refectorio del Centre del Carme Cultura Contemporània. Los profesores de la UPV Camilla Mileto y Fernando Vegas presentarán 'RE-SIL(I)ENT. Estudio de la vulnerabilidad y mejora de la resiliencia del patrimonio histórico residencial frente a inundaciones con intervenciones compatibles'.

Y, a continuación, la subdirectora de Patrimonio Cultural y Museos de la GVA, Olimpia Ferreiro Chicote, presentará 'Consecuencias de la DANA de 2024 sobre el patrimonio cultural. Plan de acción inmediata de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. Generalitat Valenciana'.