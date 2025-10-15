La UPV inaugura el primer centre universitari espanyol en l'exterior en el 'Sillicon Valley' de Xina

Publicado: miércoles, 15 octubre 2025 17:16

   Albares celebra la "fita" que suposa el projecte en Hangzhou i reivindica la cooperació davant dels reptes globals

    HANGZHOU (XINA), 15 Oct. (De l'enviada especial d'EUROPA PRESS, Leyre Guijo) -

   La Universitat Politècnica de València (UPV) ha inaugurat el que és el primer centre docent d'ensenyament superior espanyol en l'estranger i que tindrà com a seu la ciutat d'Hangzhou, popularment coneguda com el 'Sillicon Valley' de Xina, en albergar les seus de gegants com Alibaba o Tik-Tok.

    El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha sigut testimoni d'esta "fita", "un projecte pioner" que "simbolitza el millor de la relació entre Xina i Espanya".

   Precisament, la inauguració del campus s'emmarca en el 20 aniversari de l'Associació Estratègica entre els dos països i es produïx durant la visita del ministre per a reunir-se amb el seu homòleg xinès, Wang Yi.

    El Beihang València Polytechnic Institute (BVPI) naix de la col·laboració de la UPV i la Beihang University (Universitat Aeronàutica de Beijing).

PERFILS ALTAMENT QUALIFICATS

   Des de la UPV ressalten que l'elecció d'Hangzhou, capital de la Zhejiang, garantix un entorn propici per a la formació de perfils altament qualificats i la transferència de coneixement a causa de la presència d'empreses com les citades Alibaba o Tik-Tok així com unes altres com DeepSeek o Unitree.

   El rector de la UPV, José E. Capilla, ha subratllat que la universitat valenciana reforça la seua projecció internacional i dona "un pas de gegant en la seua fructífera relació amb el sistema universitari xinès". El centre serà "un punt de trobada per a la innovació i l'intercanvi d'idees que impactarà en les nostres comunitats i en un futur global".

   "El centre serà un símbol de les innombrables oportunitats que sorgeixen quan treballem junts" així com un "referent en el nostre sistema universitari", en tractar-se del primer campus oficial d'una universitat espanyola a Xina, i permetrà "afermar l'amistat que ja hi ha entre els ciutadans", ha ressaltat.

