La UPV participa en un proyecto europeo para proteger los sistemas de Inteligencia Artificial frente a ciberataques

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) está trabajando en un proyecto europeo para proteger a los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) de ciberataques. En concreto, el proyecto se centra en mejorar la seguridad de la IA frente a los llamados ataques adversarios ('adversarial attacks').

Estos ataques buscan engañar a la IA haciéndole que interprete datos maliciosos como buenos. El investigador del grupo SATRD de la UPV Salvador Cuñat ha señalado que estos ataques "son especialmente críticos en áreas como la seguridad informática, la visión por computador o el procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)", según ha indicado la institución académica en un comunicado.

Por ejemplo, estos ataques pueden modificar el código de un malware para que el antivirus lo clasifique como inofensivo, crear correos electrónicos con pequeños cambios para que los detectores de phishing o spam no los reconozcan, modificar huellas digitales sintéticas para burlar sistemas de control de acceso; o modificar mínimamente un texto (errores ortográficos, símbolos invisibles) para engañar a un detector de discursos de odio o fake news.

"Son ataques que pueden derivar en problemas leves (un modelo de IA que confunde un animal), pero también pueden provocar accidentes, fraudes, filtraciones de seguridad, de ahí la importancia de desarrollar nuevas herramientas para luchar contra ellos", ha apuntado Cuñat.

Así, entre los objetivos del proyecto destaca el desarrollo de una nueva plataforma de seguridad que permitirá hacer "más robustos" los sistemas de IA frente a este tipo de ataques cibernéticos.

También plantea la puesta en marcha de la herramienta Cyber Ranges, para entrenar profesionales de IA en ciberseguridad. El proyecto se dirige fundamentalmente a desarrolladores de IA y analistas de datos, empresas y organizaciones de todos los sectores que incorporan la IA en su día a día, asociaciones industriales y proveedores de ciberseguridad, así como la comunidad científica.

"Este proyecto busca ofrecer más protección y resiliencia de los sistemas de IA frente a 'adversarial attacks' y poner a su servicio nuevas herramientas para garantizar la seguridad y privacidad en la IA, pero también contribuir a una mayor confianza y a una adopción más amplia de la inteligencia artificial en Europa", ha concluido Cuñat.

Financiado por la Unión Europea, a través del programa Horizon Europe (HORIZON-CL3-2023-CS-01), el proyecto CPAID está coordinado por Uni Systems Luxembourg Sàrl y concluirá en septiembre de 2027.