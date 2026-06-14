La UPV recauda fondos para ayudar a Nariman y Roba, las dos hermanas que llegaron a València desde Palestina

Nariman y Roba Irheem - UPV

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha lanzado una campaña de ayuda para Nariman y Roba Irheem, las dos hermanas gazatíes cuya salida de Palestina promovió esta universidad, a la que llegaron finalmente el pasado 2 de junio.

"Ambas sobrevivieron a bombardeos, desplazamientos, hambre e intimidación, sin renunciar a su educación ni a sus valores. Con esta campaña, la UPV busca ofrecerles una oportunidad real de reconstruir su vida y continuar sus estudios con dignidad. Residencia, estudios y acompañamiento institucional ya están garantizados mediante diferentes acuerdos de colaboración. Pero queremos ir un poco más allá: queremos que puedan vivir como cualquier otra estudiante", ha señalado José Francisco Monserrat, vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la UPV.

Para lograrlo, la campaña impulsada por la UPV tiene un objetivo claro: recaudar 12.000 euros para cubrir sus gastos cotidianos durante un año. Esto se traduce en algo "muy concreto": 500 euros mensuales para cada una, destinados a alimentación, transporte, material académico, comunicaciones, vestuario y ocio.

Las donaciones se pueden hacer directamente a través de la página web creada para tal efecto por el área de mecenazgo de la UPV, tal como ha informado la institución académica en un comunicado.

ALUMNAS INVITADAS

Nariman y Roba han sido acogidas como alumnas invitadas por la UPV, y ambas inician este camino respaldadas por el apoyo institucional y por una trayectoria académica que habla de su esfuerzo y determinación.

Nariman, graduada en Tawjihi en 2023 con una nota media de 9,91, tiene una destacada formación previa en Ingeniería de Ciberseguridad y Roba, más joven, comparte un sólido expediente académico y la misma vocación por continuar sus estudios.

Ambas afrontan este reto con la misma resiliencia que les ha permitido seguir aprendiendo incluso en las condiciones más adversas. En los próximos meses, su día a día estará centrado en la preparación del examen de acceso a la universidad, que realizarán a través de la UNED, antes de poder matricularse oficialmente en la Universitat Politècnica de València.

"Será una etapa de adaptación, estudio y acompañamiento, en la que la comunidad universitaria jugará un papel clave para facilitar su integración. Porque estudiar no es solo asistir a clase. Es poder integrarse, compartir, construir una vida. Y a ello queremos contribuir con esta campaña", ha concluido José Francisco Monserrat.