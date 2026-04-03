La UPV restaura el mural de Dones de Ciència vandalizado en un IES con la pintada "Oltra encubridora" - UPV

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV), a través de su departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, ha llevado a cabo la limpieza del mural dedicado a la biofísica Eva Nogales en el IES El Cabanyal de València tras el acto vandálico que sufrió esta semana.

El pasado martes, el mural realizado por la artista Paula Dorado dentro del proyecto Dones de Ciència amaneció con la pintada "Oltra encubridora", en alusión a la exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad y referente de Compromís, Mónica Oltra.

Tras la vandalización del mural, la profesora Mercedes Sánchez, del grado y máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la UPV, realizó unas primeras pruebas para determinar cómo eliminar la pintada de la forma más rápida posible y garantizar así la recuperación de la obra vandalizada.

"Lo más importante en estos casos es actuar cuanto antes, ya que, cuanto más tiempo pasa, más complicado resulta eliminar pintadas como esta. La actuación ha requerido técnicas específicas de limpieza para preservar los pigmentos originales del mural, dada su exposición al aire libre y la naturaleza de los materiales empleados", explica en un comunicado la también investigadora del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV.

"Este mural, como el del resto de nuestro proyecto Dones de Ciència, es un homenaje al talento y al papel fundamental de las mujeres en la ciencia. Desde el mismo día que vimos la pintada, nos pusimos en marcha para, con la ayuda de nuestras expertas, poder borrar la huella de este acto vandálico. Un acto que fue un ataque a los valores que defendemos como universidad, un ataque al respeto, la cultura y la educación y que volvemos a condenar", expresa el vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la UPV, José Francisco Monserrat.

El mural en homenaje a Eva Nogales forma parte del proyecto Dones de Ciència, impulsado hace siete años por la Politècnica. Hoy son ya 49 los murales que forman parte de esta iniciativa, con la que la UPV quiere contribuir a una mayor visibilización de la mujer en la ciencia y la tecnología en toda la sociedad.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha recibido destacados reconocimientos: el pasado diciembre fue galardonado con un premio Búho en el Festival Internacional de Publicidad Educativa Educafestival, en la categoría de Innovación e ideas transformadoras de centros educativos, y en 2022 fue distinguido con el Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación, con el premio al mejor proyecto singular por visibilizar a científicas contemporáneas.