Urtasun, sobre el González Martí y el Museo de Bellas Artes de València: "Cuando haya novedades, las daremos"

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha subrayado, preguntado por si su departamento tiene "alguna previsión" para las obras en el Museo de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí' y el Museo de Bellas Artes de València, ambos de titularidad del Estado, que, "cuando haya novedades, las daremos".

Así se ha manifestado Urtasun este martes, en una visita a diversos espacios culturales valencianos afectados por la barrancada, entre ellos la Llibreria La Moixeranga, en Paiporta (Valencia).

En concreto, el ministro ha explicado que, "evidentemente", el Ministerio "está siguiendo todas las cuestiones" que son de su competencia, aunque ha destacado que "muchas otras ya se han desbloqueado".

"Por lo tanto, además de todas las ayudas que estamos dando al sector cultural en Valencia para la dana, la actividad de todo lo que son las inversiones y compromisos del Ministerio de Cultura, en lo que es la actividad ordinaria, continúa", ha concluido.