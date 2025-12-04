Urtasun pide a Pérez Llorca que aclare si el acuerdo de PP y Vox para su investidura incluye pactos sobre el valenciano

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que el Gobierno de España "defenderá la lengua" allí donde "se produzcan ataques al valenciano", tras lo que ha pedido al nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que aclare si el pacto entre PP y Vox para su investidura como jefe del Consell en Les Corts Valencianes incluye "algún tipo de acuerdo que tenga que ver" con esta lengua.

En estos términos se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el acto de conmemoración del Día de los Derechos Lingüísticos en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

"No sabemos, por ejemplo, si en este acuerdo de investidura hay alguna medida en relación con temas lingüísticos, cosa que nos preocuparía profundamente porque sabemos cuál es la posición y actitud que ha tenido Vox durante todos estos años con el tema del valenciano", ha aseverado.

Y ha afirmado que "allí donde se produzcan ataques al valenciano el Ministerio de Cultura estará presente y defenderá la lengua, igual que" con el "euskera", "gallego" y "catalán". "Lo haremos y lo seguiremos haciendo", ha apostillado.

Por ello, el ministro de Cultura cree que el hecho de "que se haya producido una investidura en Les Corts sin saber cuál es el contenido de este acuerdo es profundamente grave" y que "está rodeado de un grandísimo déficit democrático porque, para comenzar, los valencianos y las valencianas lo que pedían, sobre todo, era una convocatoria electoral, que es lo que se tendría que haber producido".

"Yo negocié el acuerdo entre PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez. Es un documento que es público, que lo tiene toda España", ha añadido, para luego afirmar que "si hay cualquier acción en materia lingüística de retroceso o de ataque al valenciano que se haya planteado en este acuerdo, el Ministerio de Cultura, evidentemente, actuará".

Urtasun también ha trasladado su "apoyo" a entidades como Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y Escola Valenciana, que "lamentablemente" han "recibido recortes por parte de la Generalitat Valenciana", según ha resaltado. "El plurilingüismo es una riqueza de España", ha sentenciado.