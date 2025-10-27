Utiel decreta dos días de luto oficial y seis minutos de silencio con motivo del aniversario de la dana - AYUNTAMIENTO DE UTIEL

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del primer aniversario de la dana el próximo miércoles, el Ayuntamiento de Utiel (Valencia) ha decretado dos días de luto oficial desde las 12.00 horas del día 29 de octubre hasta las 12.00 horas del día 31 de octubre.

Durante este periodo, las banderas de todos los edificios públicos municipales ondearán a media asta y con crespón negro y quedarán suspendidos los actos oficiales organizados por la corporación municipal, según ha informado el consistorio.

Además, se ha acordado la celebración de seis minutos de silencio en memoria de las personas fallecidas, el miércoles 29 de octubre a las 12.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Utiel ha convocado a toda la ciudadanía a sumarse a este acto como "muestra de apoyo a familiares y allegados de los vecinos y vecinas fallecidos", y "como solidaridad con el conjunto de las víctimas de esta grave catástrofe".

Para el próximo año, el municipio realizará diferentes eventos conmemorativos como el acto de agradecimiento a colaboradores y voluntarios, la instalación en las inmediaciones del río Magro de un monolito en recuerdo de las víctimas y en homenaje a todas las personas que han ayudado en la recuperación, así como diferentes acciones de reconocimiento a entidades y particulares que han apoyado a Utiel para "continuar avanzando y superar los efectos devastadores de la dana".