La UV homenajea al rector Peset en el 85 aniversario de su fusilamiento: "Fue un científico injustamente asesinado"

La UV homenajea a Peset Aleixandre en el 85 aniversario de su fusilamiento: "Fue un científico injustamente asesinado". - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) ha rendido homenaje este viernes al que fuera su rector desde 1932 a 1934, Joan Baptista Peset Aleixandre, en el 85º aniversario de su fusilamiento durante el régimen franquista. El acto se ha celebrado en el claustro del Centro Cultural La Nau, con la intención de recordar a quien "fue un científico injustamente asesinado".

El homenaje ha sido presidido por el rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandía, con la participación del vicerrector de Comunicación, Participación y Transparencia, Carlos López Olano; la decana de la Facultad de Medicina y Odontología, Amparo Ruiz Saurí; el escritor y catedrático de Periodismo de la UV, Martí Domínguez; la presidenta de la Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa 123 de Paterna (Valencia), María Navarro; junto a representantes académicos, familiares del difunto y colectivos memorialistas.

Juan Luis Gandía ha subrayado que "recordar a Peset es devolverlo al lugar que le corresponde en la historia de la Universitat y en la memoria democrática del pueblo valenciano" y ha destacado todas las dimensiones de su figura: "Científico, médico, profesor y rector comprometido con la Universitat y con la ciudad", además de que fue "un científico injustamente asesinado" y al que asesinó la dictadura "por lo que representaba".

Según Gandía, "la mejor manera" de preservar la memoria histórica es "reconocer lo que otros hicieron por este país, por esta universidad y por la sociedad en su conjunto". El rector ha calificado a esta conmemoración como "emocionante y conmovedora": "Para la universidad es un momento importante porque refleja el compromiso cívico y la responsabilidad de un gran médico, científico, servidor público y también universitario para nuestro país".

"GIORDANO BRUNO, GALILEO O JUAN LUIS VIVES CONTEMPORÁNEO"

Martí Domínguez, de igual manera, ha resaltado que Peset Aleixandre fue el "Giordano Bruno, Galileo o Juan Luis Vives contemporáneo" de los valencianos, a la vez que ha hecho hincapié en recordarlo "por lo que ha luchado por los valencianos y también por lo que significó en la persecución de la inteligencia valenciana durante el franquismo".

El escritor ha apuntado que el rector Peset fue una persona que "unió la ciencia con la sabiduría junto a la bondad y la dignidad". "Fue un ser plenamente humano que quería poner el conocimiento al servicio de la humanidad como una herramienta fundamental para la justicia y la libertad", ha precisado.

El catedrático también ha expuesto que "en estos tiempos en los que los dogmatismos y los autoritarismos van por delante de las ideas", la figura de Peset demuestra "todo lo contrario". "Siempre estaba con la argumentación y la razón como una herramienta clave de trabajo", ha manifestado.

"En tan solo dos años y unos días como rector de la Universitat de València consiguió reformarla completamente", ha dicho. En esta línea, Domínguez ha indicado que el homenajeado "cambió el 'modus' docente, la manera de evaluar, de investigar y de llevar la investigación a los laboratorios de la universidad".

Entre las mejoras que propuso Peset como rector, el catedrático de Periodismo ha mencionado "la reforma del Jardí Botànic, la creación de la residencia de estudiantes Luis Vives o de la Facultad de Ciencias". "Esto nos lleva a peguntarnos: ¿y si hubiera estado más tiempo, cómo hubiera cambiado la universidad?", ha especulado.

Para Martí, su fusilamiento significó "la muerte de un intelectual, que tenía cuatro carreras y tres doctorados". "Fue el catedrático más joven en la historia de la Medicina, ya que obtuvo la cátedra con 23 años en Sevilla, además de que la recibió el 24 de mayo de 1910 y el 24 de mayo de 1941 lo matarían, 31 años después en una extraña y siniestra coincidencia", ha rememorado.

"UN SÍMBOLO"

Amparo Ruiz Saurí ha declarado que el médico era "un símbolo": "Fue uno de los investigadores más brillantes de la medicina española en el siglo XX". A su juicio, la definición "más justa" de su figura es "considerar no solo a un gran universitario y médico, sino también a un representante excepcional de una manera de entender la medicina, basada en la ciencia, el servicio público y la dignidad humana".

La decana ha mencionado la modernidad de la "concepción humanista" de la medicina que defendía Peset y ha señalado que su legado resulta "especialmente necesario en momentos como los vividos durante la pandemia".

"2.238 PERSONAS CIVILES ASESINADAS"

Por otro lado, María Navarro ha recordado a las "2.238 personas civiles asesinadas por militares en tiempo de paz y ejecutadas sin ningún tipo de defensa". "Las familias víctimas del franquismo saben lo que es pasar por todo tipo de humillaciones, penalidades, miedo, abuso, violencia, hambre y frío", ha lamentado. Navarro, además, ha recalcado la "absoluta desesperanza y sufrimiento" de aquellos a los que les han asesinado a un familiar.

La presidenta la Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa 123 de Paterna ha señalado que "se viene de hombres y mujeres que defendían la legalidad democrática, la libertad, la justicia, la educación, la cultura y la igualdad y querían --desde el régimen franquista-- hacerlos desaparecer e invisibilizarlos".

En esta línea, ha calificado de "anomalía democrática" la situación que vive España, en la que "no se ha juzgado a nadie": "Las familias no tienen más que continuar en pie de lucha para recordar a sus víctimas".

Con motivo de la conclusión del homenaje, el poeta Marc Granell ha recitado un emotivo poema en recuerdo al rector Peset, mientras que el Quartet de Corda de l'Orquestra Filharmònica de la universidad le ha acompañado con su interpretación de 'El cant dels ocells'.