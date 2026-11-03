València acoge el domingo una carrera para apoyar a personas con TDAH, cáncer de pulmón y esclerosis múltiple

Presentación de la carrera solidaria - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la Carrera per la Solidaritat ofrecerá este domingo distintas formas de apoyar a personas con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), cáncer de pulmón y esclerosis múltiple, así como a las entidades y proyectos que trabajan en estos ámbitos.

La jornada se celebrará en el paseo de L'Albereda y el plazo de inscripción finaliza el 5 de noviembre, según ha informado la organización en un comunicado.

La Fundación Deportiva Municipal (FDM) ha acogido este martes la presentación de la cita, organizada por el Ayuntamiento de València a través de esta entidad, con la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha puesto el foco en las personas a las que se dirige la iniciativa: "Detrás de cada una de estas tres causas hay personas, hay historias, hay familias que necesitan apoyo, comprensión y esperanza". Catalá también ha animado a encontrar una forma de colaborar, tanto en las pruebas como a través del Dorsal 0. "Hay muchas maneras de sumar. Lo importante es que todos encontremos la nuestra", ha destacado.

La programación comenzará a las 9 horas con la carrera competitiva de cinco kilómetros. A las 9.05 saldrá la marcha no competitiva de la misma distancia y a las 9.30 se iniciará la de dos kilómetros. Desde las 10.20 se disputarán las carreras infantiles, con recorridos adaptados a las categorías sub14, sub12, sub10, sub8 y menores de seis años. Al finalizar, las entidades promotoras han organizado talleres y clase de zumba para los participantes de la prueba deportiva.

Las cuotas son de 10 euros para cada una de las modalidades de cinco kilómetros, cinco euros para la marcha de dos kilómetros y tres euros para las pruebas infantiles. Quienes deseen apoyar las causas sin participar en los recorridos podrán hacerlo mediante el Dorsal 0, que permite aportaciones de distintas cantidades. Además, durante la inscripción se podrá adquirir la camiseta oficial por cinco euros.

La iniciativa reúne tres causas que anteriormente contaban con pruebas independientes. En esta edición participan la Asociación +16 TDAH Valencia, el grupo de investigación en Neuroinmunología y Esclerosis Múltiple del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP). Al inscribirse, cada persona podrá elegir a cuál de las tres causas destina el 70% de su cuota. El 30% restante se distribuirá a partes iguales entre las otras dos, de modo que todas reciban apoyo.

La Asociación +16 TDAH Valencia promueve la inclusión, la comprensión y la autonomía de jóvenes y personas adultas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por su parte, el equipo de La Fe investiga para mejorar el conocimiento y el abordaje de la esclerosis múltiple, en contacto con las asociaciones de pacientes ACVEM y ADEMVA. AEACaP centra su labor en dar visibilidad al cáncer de pulmón, defender los derechos de las personas afectadas e impulsar la investigación y la igualdad en el acceso a los tratamientos.