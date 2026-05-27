Valencia acoge las segundas Jornadas Enredadas de con charlas, performance y música sobre el deseo colectivo

Cartel de las jornadas - CONCOMITENTES

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de las Jornadas Enredadas, titulada 'Comunidades deseantes. Cuando querer juntos ya es resistir', se celebrará los días 4 y 5 de junio, en el IVAM de València y en varias localizaciones de Alfafar (Valencia), con charlas, performances, recorridos guiados y un concierto para pensar sobre el deseo colectivo.

El programa se articula como un recorrido por "distintas formas de acción colectiva, poniendo en diálogo saberes académicos, experiencias situadas y prácticas culturales que activan lo común desde el cuidado, la imaginación y el compromiso compartido", según ha informado Concomitentes, colectivo organizador del evento, en un comunicado.

Así, el encuentro incluye charlas con pensadoras como Belén Gopegui, Wenceslao García o Antonio Gómez Villar, artistas con trabajos con y sobre lo colectivo como Núria Güell, Anaïs Florin, Reyes Pe o Las Jamaiconas, una performance de Graham Bell, visitas a proyectos proyectos autoorganizados de l'Horta y Alfafar y un concierto de PALMER, entre otras actividades.

"En un contexto marcado por el agotamiento afectivo y la sensación de impotencia individual, las jornadas ponen el foco en experiencias donde lo común no es solo un marco de gestión, sino un motor afectivo y político de cambio. Esta edición de las Jornadas Enredadas invita al público a reconocer, a través de su programación, el poder del deseo como movilizador de futuros, pero sobre todo de hacerlo en comunidad", ha explicado Concomitentes.

Más que ofrecer soluciones cerradas, el encuentro busca abrir preguntas como "cómo se cultiva el deseo colectivo en tiempos de desánimo", "qué condiciones permiten que una comunidad se active y se sostenga", "qué papel juegan el arte y la cultura en la reactivación de lo común".

Las Jornadas Enredadas son un encuentro anual de debate y reflexión impulsado por Concomitentes, organización sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos de arte y participación ciudadana como respuesta a problemáticas socioambientales situadas en contextos específicos.

Con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y Ministerio de Cultura y en colaboración con el IVAM, la UPV Valencia y Algrà, esta edición de las jornadas enredadas está vinculada a dos dos proyectos de Concomitentes: Connexions metabòliques, mediado por Cuerpoterritorio y Estructuras de afecto, mediado por Massa Salvatge. El acceso a las es gratuito y requiere inscripción previa