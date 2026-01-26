València amplía a los 45 años el acceso prioritario a alquiler asequible y fija 7 de arraigo para solicitarlo

La alcaldesa de València, María José Catalá, durante la presentación de las nuevas medidas para mejorar el acceso a al vivienda en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ampliará en diez años, desde los 35 actuales hasta los 45 a partir de ahora, el límite de edad para optar al acceso prioritario a un alquiler asequible en la ciudad y establecerá un periodo mínimo de 7 años de arraigo, de empadronamiento, para poder solicitarlo.

Asimismo, con el fin de aumentar la oferta de viviendas el consistorio trabajará para facilitar que los apartamentos turísticos puedan pasar a tener uso residencial habitual y para ayudar a la división y segregación de viviendas grandes con el fin de generar más de una, además de aumentar la densidad residencial para que pase de 75 a 140 viviendas por hectérea.

Estas son algunas de las medidas que se incorporan al Plan Estratégico + Vivienda de València impulsado por el equipo de gobierno que preside María José Catalá (PP) a través de la Concejalía de Urbanismo y Licencias. La primera edil y el titular de esa delegación municipal, Juan Giner, han presentado este lunes en una rueda de prensa las nuevas iniciativas para "aumentar la oferta de vivienda en la ciudad".

Catalá ha señalado que llegada "la mitad de la legislatura ya se ha alcanzado el objetivo pensado para toda", por lo que ha considero necesario "diseñar nuevas acciones y un paquete de nuevas medidas para favorecer aún más el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes". "El objetivo es dar un impulso al plan actualizando normativas, optimizando la gestión y fortaleciendo la alianza con el sector privado".

La alcaldesa ha indicado que las acciones para lograr ese fin se articularán en torno a "tres ejes: más vivienda asequible, más oferta y menores precios, y las reformas oportunas para adaptar el PGOU a una ciudad del siglo XXI".